Vor 60 Jahren traten die Rolling Stones erstmals in Deutschland auf. In den Medien war von „erbärmlich einfallsloser Musik“ die Rede.
09.09.2025 - 14:46 Uhr
Die Polizei rechnete mit dem Schlimmsten: Sie hatte sogar einen Wasserwerfer in Stellung gebracht. Mehrere Dutzend Beamte in Zivil sicherten die Bühne. In den ersten zwei Stuhlreihen saßen ausnahmslos Ordnungshüter. Schließlich war „die härteste Band der Welt“ angekündigt, so war vorab in „Bravo“ zu lesen. „Diese Euphorie, die da losging, die war einzigartig“, erinnert sich einer der Polizisten im Saal, „wir kannten ja nur Roy Black und sowas.“