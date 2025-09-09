Nach 25 Minuten war alles vorbei

Verglichen mit dem biederen Schlagerstar stand am 11. September 1965 in Münster ein Höllenspektakel auf dem Programm: das erste Deutschland-Konzert der „Rolling Stones“, die damals noch keine Greise, sondern Jünglinge waren. Ihr erster Song in deutschen Hitparaden klang wie ein schlechtes Omen: „This could be the last time“ – das erste könnte auch das letzte Mal gewesen sein. Seitdem gab es hierzulande jedoch mehr als 30 Auftritte. Die Premiere in Münster – ausgerechnet in dieser beschaulichen und seinerzeit eher konservativen Stadt – dauerte nicht mehr als 25 Minuten. Die Stones spielten acht Songs, darunter den erwähnten Hit. Als das Publikum in Rage geriet, verkündete der Polizeipräsident höchstpersönlich: „Die Rolling Stones geben keine Zugabe!“ Vier Tage später zerlegten Fans im Überschwang die Berliner Waldbühne. Bilanz: 87 Verletzte und 400 000 Mark Sachschaden.