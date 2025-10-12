Premiere des Jes Da geht ein Riss – mitten durchs Theater
Das Junge Ensemble Stuttgart spielt mit neuer Ausstattung, neuen Mitgliedern – und setzt sich in seinem Stück „Wow?!“ mit dem Neuen an sich auseinander.
Manchmal tut sich ein Riss auf, und nichts ist mehr, wie es mal war. Das ist die Prämisse der Stückentwicklung, die das Jes, das Junge Ensemble Stuttgart, am Samstagabend präsentiert. Der Riss ist dabei wörtlich zu verstehen: Er spaltet die Bühne. Philipp Nicolai (auch Kostüme) gestaltete sie, schlicht und aufwändig zugleich: Bodenplatten wölben sich, geben den Blick frei auf ein Dunkel, dessen Tiefe ungewiss ist. Auch an der Wand hinauf kriecht dieser Riss. Licht dringt durch ihn, ein Mysterium.