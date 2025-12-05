Bei der Premiere auf dem Wasen erlebt Stuttgart Zirkus in neuer Dimension – ohne Innenmasten im Zelt und mit mehr Artisten als je zuvor. Der Jubel bei der 31. Show ist überwältigend.
04.12.2025 - 22:30 Uhr
Wer den Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen betritt, glaubt, dass an diesem magischen Ort selbst das Zelt zaubern kann. Im Inneren gibt es keine Stützmasten mehr. Durch eine hochmoderne, aus Italien stammende Konstruktion befinden sich diese nun außerhalb des Zeltes – in Form zweier gespannter Rundbögen. Dadurch ist das komplette Sichtfeld auf die Manege frei.