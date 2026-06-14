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Premiere im Alten Schauspielhaus Milch und Honig, aber zu wenig Lohn

Premiere im Alten Schauspielhaus: Milch und Honig, aber zu wenig Lohn
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Mut zum Widerstand, von links: Selda Falke, Melisa Melek Özel, Ursula Berlinghof, Murat ­Yeginer, Yasemin Cec Foto: Schauspielbühnen/Tobias Metz

Da geht die Post ab: Das Alte Schauspielhaus zeigt in „Die Optimistinnen“ selbstbewusste Gastarbeiterinnen der 70er Jahre.

Schon komisch. Wenn von Gastarbeitern in Deutschland die Rede ist, denkt man nie an Gastarbeiterinnen, obgleich sie Anfang der Siebzigerjahre dreißig Prozent der ausländischen Arbeitskräfte ausmachten. Über 700.000 Frauen waren das damals, davon rund vierzig Prozent ledig oder „lediggehend“, das heißt verheiratet, aber ohne ihren Ehemann in Deutschland. Es ist ein Verdienst der Berliner Autorin Gün Tank, mit ihrem 2022 erschienenen Roman „Die Optimistinnen“ ein Schlaglicht auf diese Frauen gerichtet zu haben.

 

Jetzt ist im Alten Schauspielhaus eine Bühnenfassung des Romans zu sehen, die Murat Yeginer erarbeitet hat, der auch Regie führte und dazu noch als Vater der Hauptperson auf der Bühne agiert, gemeinsam mit Enkelin Su (Yasemin Cec) die mutigen Aktivitäten seiner Tochter Nour kommentierend. 1972 ging sie in das Land, „wo Milch und Honig flossen“, erklärt der Vater sarkastisch. Gemeint ist natürlich Westdeutschland. Auch Azize Tank, die aus der Türkei stammende Mutter der 1975 in Berlin geborenen Autorin, arbeitete 1972 in einer bayrischen Fabrik; später wurde sie Bundestagsabgeordnete.

Parodistischer Furor

Auf der Bühne geht gewaltig die Post ab. Gastarbeiterinnen? Damals, 1972, hieß es so, heute ist das nur noch ein historischer Begriff. Jedenfalls wehren sich im Stück vier Gastarbeiterinnen 1972 heftig gegen ihre Eingruppierung in sogenannte „Leichtlohngruppen“ (was für ein perfider Euphemismus!). Die aus diversen Ländern angeworbenen Frauen verdienten damals 30 bis 40 Prozent weniger als die Männer, der damalige Gender Pay Gap war also noch erheblich größer als heute.

Ganz selbstbewusst und entschlossen stehen drei Türkinnen und eine Spanierin auf der Bühne und fordern auf Transparenten vehement gleichen Lohn: „Eine Mark mehr!“ Sehr temperamentvoll verkörpern Selda Falke die Türkin Tülay und Sorina Kiefer die Spanierin Mercedes. Hauptperson ist die Türkin Nour, Melisa Melek Özel spielt sie als sehr bestimmt argumentierende und trotzdem lockere Frau, die den Protest der Frauen anschiebt. Hinzu kommt Ursula Berlinghof, die sowohl die deutsche Kollegin Ira als auch äußerst köstlich mit Kopftuch und Handtasche die türkische Kollegin Cemile mimt. Letzteres mit geradezu parodistischem Furor. Gut, es geht um eine ernste Sache, doch Yeginers Inszenierung gelingen auch diverse ulkige Augenblicke.

Fulminante musikalische Untermalung

Vor allem aber musikalisch geht im Alten Schauspielhaus die Post ab. Vier Musiker, Eren Akşahin (musikalische Leitung), Sinan Arat, Till Menzer und Apostolos Naumis intonieren mit Gitarre, Querflöte, Percussion, Bass und einigen hierzulande nicht bekannten Instrumenten absolut fulminante Klänge, hinreißend in Melodie und Rhythmus. Dazu singen und tanzen die vier widerständigen Frauen, dass es eine Art hat. Sie singen türkische Lieder aus den Jahren 1930 bis 2008. Auf türkisch, ob sie nun türkische Wurzeln haben oder nicht. Ursula Berlinghof bekommt das gut und gekonnt schräg hin, und Melisa Melek Özel singt richtig schön und bewegend ein 1930 erschienenes Lied von einer Krokusblume. Die Texte werden auf Deutsch eingeblendet und kommen romantisch-poetisch und bisweilen philosophisch daher. „Gnadenlose Weiten vor meinen versiegelten Augen“, das hat schon literarisches Niveau. Beate Zoff (Ausstattung) hat dazu stimmige Kostüme der Siebzigerjahre gestaltet. Auf die Bühne hat sie ein gewaltiges Quadrat quer und als schiefe Ebene gelegt, wechselnde Bildprojektionen illustrieren das Spielgeschehen, zum Beispiel trostlose Gastarbeiterinnen-Unterkünfte mit Stockbetten.

Natürlich beißen die beherzt protestierenden Frauen, die schlichtweg gleichen Lohn für gleiche Arbeit einfordern, bei ihrem Arbeitgeber auf Granit. Er droht, sie aus der Unterkunft herauszuwerfen, was dann auch das Ende der Arbeitsgenehmigung bedeutete. Frederik Leberle verkörpert den eisigen Fabrikdirektor und noch fünf weitere deutsche Figuren, darunter einen Polizisten, der „dreckiges Ausländerpack!“ brüllt. Doch zuletzt erreichen die Frauen, die irgendwann streiken und sogar von Männern Solidarität erfahren, doch noch 65 Pfennig mehr pro Stunde. Übrigens ist dieser Erfolg historisch grundiert, durch einen Streik der ausländischen Arbeiterinnen bei der Neusser Firma Pierburg 1973. „Die Märchenform macht es erträglicher“, erklärt der Großvater und Regisseur und meint das Theaterstück. Was für ein schöner Satz! Volksstückhaft-burlesk hat Murat Yeginer den Roman auf die Bühne gebracht. Im Alten Schauspielhaus jubelt das Publikum am Schluss heftig. Schon allein die Musik lohnt einen Besuch dieser Inszenierung.

Die Optimistinnen. Das Stück läuft bis zum 18. Juli.

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