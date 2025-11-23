Premiere im Friedrichsbau Varieté Größenwahn in aller schwäbischen Bescheidenheit
Die 20er-Jahre-Revue im Friedrichsbau Varieté ist zwar auch ein bisschen „Babylon Berlin“, verliert aber trotz vieler Luftnummern nicht die Bodenhaftung.
Die 20er-Jahre-Revue im Friedrichsbau Varieté ist zwar auch ein bisschen „Babylon Berlin“, verliert aber trotz vieler Luftnummern nicht die Bodenhaftung.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt oder danach klingt. Das muss man wohl rückblickend auch zu den vermeintlich Goldenen Zwanzigern des 20. Jahrhunderts sagen, auf die in diesen wenig rosigen Zeiten häufig Bezug genommen wird. Auch Timo Steinhauer, Direktor des Friedrichbau Varietés, erinnert daran, dass „nach dem Rausch der Fall“ kam und dass es im Hier und Heute um nichts weniger gehe, als „die Demokratie, den Wohlstand und den guten Umgang miteinander zu erhalten“. Bis zum März heißt sein Haus am Pragsattel mit einer 20er-Jahre-Revue nun „Varieté Größenwahn“, aber er könne oder müsse je nachdem das Publikum beruhigen oder enttäuschen: „Wir sind ein schwäbisches Varieté.“