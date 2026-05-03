 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch

Premiere im JOin The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch

Premiere im JOin: The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch
1
„Chaos“-Darsteller (von li.): Philipp Nicklaus als Mista, Olivia Johnson als Sista, Ida Ränzlöv als Perla, Lea Sophie Salfeld als Angel. Foto: Staatsoper/Matthias Baus

Das Musiktheaterstück „Chaos“ mit Komponistin Clara Pazzini hat in der Junge Oper im Nord Premiere gefeiert.

Ach, wäre das Leben doch ein Song! Dann, so singt Angel am Ende von „Chaos“, wäre alles einfacher. An schlechten Tagen sänge man in Moll, an guten in Dur. Ansonsten tanzten die Menschen in den Straßen. Leider ist die Welt nicht so. Dass Umweltzerstörung und kapitalistische Auswüchse die junge Generation besonders belasten, die ja mit dem Finden der eigenen Identität schon genug zu tun hat, liegt auf der Hand. Und so hat die Staatsoper bei der Komponistin Clara Pazzini ein Musiktheaterstück in Auftrag gegeben, das nun im JOiN im NORD Premiere hatte.

 

„Eine Pop-Oper – oder ein Musical?, hyper und hybrid, based on a true fake story“ ist „Chaos“ übertitelt, wobei das true durchgestrichen ist. Und das trifft es schon ganz gut, denn in herkömmlichen Kategorien lässt sich das, was hier zu sehen ist, nicht fassen. Es gibt fünf Protagonisten: die Geschwister Mista (Philipp Nicklaus) und Perla (Ida Ränzlöv), die ebenso schwer unter der Weltlage leiden wie Sista (Olivia Johnson) und Angel (Lea Sophie Salfeld). Dazu kommt Devil (Elliott Carlton Hines), ein schwuler Angeber im Paillettenanzug. Dessen Hüftwackeln findet Mista besonders anziehend, bemerkt aber nach einer kurzen Affäre, dass Devil nicht nur ein beziehungsunfähiger Narzisst ist, sondern – nomen es omen – auch für das Böse schlechthin steht. In diesem Fall sind das die üblichen Verdächtigen Kapitalismus und Patriarchat, die für kollektive Entfremdung, Klimawandel und Sexismus verantwortlich sind.

Devil findet wieder rechtzeitig in die Spur

Aber zum Glück – wie und warum, bleibt offen – findet Devil rechtzeitig wieder in die Spur. Er sieht ein, dass er sein Leben ändern und statt auf Macht und Profit auf ehrliche Gefühle setzen muss. Denn das Motto des Abends lautet: „For Love is a Radical Power“. Die Liebe ist eine radikale Macht.

Unsere Empfehlung für Sie

„Rave“ -Premiere in Esslingen: Wilde Techno-Beats im morbiden Industriecharme

„Rave“ -Premiere in Esslingen Wilde Techno-Beats im morbiden Industriecharme

Das Tanz- und Musiktheater „Rave“ feiert Premiere in einer ehemaligen Produktionshalle in Oberesslingen – eine Entscheidung des Podiums Esslingen, die sich als schlüssig erweist.

Am Ende wird also, wenn wir uns nur besinnen, alles gut. Das klingt, als Moral aus der Geschicht, etwas simpel – und das ist es auch, denn dramaturgisch passiert nicht wirklich mehr in den 90 Minuten. Die Handlung spielt auf einer Art Laufsteg, der durch eine mit Glühbirnen umrahmte, herzförmige Öffnung mit der Hinterbühne verbunden ist. Eingerahmt wird die Bühne von fünf im Programmheft leider nicht namentlich erwähnten Streichern des Staatsorchesters auf der linken und einem viel beschäftigten Schlagzeuger auf der rechten Seite, die vom Staatsoper-Studienleiter Alan Hamilton am Keyboard geleitet werden.

Immer ist was los, langweilig wird es nicht

Was die Ästhetik betrifft, so betonen die in Rot gehaltene Bühne und die Kostüme eine Affinität zu Cabaret und Varieté - das hat man alles irgendwie schon so ähnlich gesehen, und auch musikalisch bewegt sich das Stück überwiegend in gut ausgetretenen Musicalpfaden. Ein ziemlich konventioneller Song reiht sich so, unterbrochen durch kurze Dialoge, an den nächsten.

Unsere Empfehlung für Sie

75 Jahre Institut français: „Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!“ – und der Humor

75 Jahre Institut français „Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!“ – und der Humor

Mit einer Gala in der Liederhalle hat das Institut français in Stuttgart seine Gründung vor 75 Jahren gefeiert. 750 „ganz normale Leute“ wurden für ihr Kommen belohnt. Auch dank Alfons.

Erst gegen Ende zeigt Clara Pazzini, dass sie mehr drauf hat, wenn sie ein zunächst klassisch anmutendes A-cappella-Sängerquartett harmonisch in neue Bahnen driften lässt und dabei das Publikum klug mit einbezieht. Und sogar eine humoristische Wendung erfährt das bis dahin komplett ironiefreie Stück, wenn Devil in seiner Zerknirschungsarie plötzlich von Englisch auf Italienisch umschwenkt und dabei verdi’sches Opernpathos anklingen lässt: „Devo morire!“

Er darf aber weiterleben. Und zum Glück wird die inhaltliche Schlichtheit etwas aufgefangen von einer auf Drive und Tempo angelegten Regie: immer ist was los, langweilig wird es nicht. Und da ist ja noch die sängerische Qualität. Philipp Nicklaus ist ebenso ein gestandener Tenor mit stimmlichem Schmelz wie Elliott Carlton Hines, der in der Rolle des Devil als profunder Bariton überzeugt. Die tollen Mezzosopranistinnen Ida Ränzlöv und Olivia Johnson werden nur noch getoppt von Lea Sophie Salfeld: ihr liegt, als ausgebildeter Jazzsängerin, dieses Genre am besten.

Weitere Themen

Premiere im JOin: The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch

Premiere im JOin The Power of Love – eine Oper zwischen Krise und Kitsch

Das Musiktheaterstück „Chaos“ mit Komponistin Clara Pazzini hat in der Junge Oper im Nord Premiere gefeiert.
Von Frank Armbruster
Dokumentation im Ersten: Hirschhausen kämpft gegen digitale Drachen

Dokumentation im Ersten Hirschhausen kämpft gegen digitale Drachen

Der TV-Mediziner befasst sich in einer Dokumentation mit täuschend echt wirkenden Internet-Spots, in denen er selbst Werbung für vermeintliche Wundermittel macht.
Von Tilmann P. Gangloff
Ennio in Stuttgart: Stuttgarter Frühlingsfest? „Ich glaube, das sollte ich lieber vermeiden“

Ennio in Stuttgart Stuttgarter Frühlingsfest? „Ich glaube, das sollte ich lieber vermeiden“

Im Interview spricht Sänger Ennio (26) über seine Entscheidung gegen Streamingplattformen, Heimweh und seine zwei Konzerte im Wizemann.
Von Katrin Maier-Sohn
„Tatort“-Vorschau aus Zürich: In der Nacht killt der Mensch nicht gern alleine

„Tatort“-Vorschau aus Zürich In der Nacht killt der Mensch nicht gern alleine

Im „Tatort – Könige der Nacht“ müssen die Schweizer Ermittlerinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean den Mord an einem Callboy aufklären – aber eben nicht nur.
Von Tom Hörner
Konzert in der Uber Arena: Himmel, Hölle, Berghain: So großartig war die Show von Rosalía in Berlin

Konzert in der Uber Arena Himmel, Hölle, Berghain: So großartig war die Show von Rosalía in Berlin

Gottesdienst trifft antike Tragödie: Spaniens Superstar Rosalía macht in Berlin deutlich, wie groß Pop denken kann: Setlist und Kritik von der ausverkauften Show in der Uber Arena.
Von Gunther Reinhardt
Was nützen Attentate?: Trump ist doch nur ein Symptom

Was nützen Attentate? Trump ist doch nur ein Symptom

Attentate lösen kein Probleme, auch wenn manche in den Netzwerken das glauben, meint unser Kolumnist Jörg Scheller.
Von Jörg Scheller
Württembergischer Kunstverein: Starb Shmuel Dancyger, weil er in Stuttgart einen KZ-Aufseher erkannte?

Württembergischer Kunstverein Starb Shmuel Dancyger, weil er in Stuttgart einen KZ-Aufseher erkannte?

Im Württembergischen Kunstverein Stuttgart zeigt sich die jetzt verlängerte Ausstellung „Der Fall Shmuel Dancyger“ als bestürzender Einblick in Stuttgarter Realitäten im März 1946.
Von Nikolai B. Forstbauer
Neu im Kino: Flucht in tröstende Wolkenwelten

Neu im Kino Flucht in tröstende Wolkenwelten

Früher waren Enid Blytons Kinderromane Kult. Ben Gregor haucht der Reihe „Der Wunderweltenbaum“ neue Seele ein.
Von Kathrin Horster
Premiere am Kammertheater: Der Duft von Pommes und Pfirsich-Vanille

Premiere am Kammertheater Der Duft von Pommes und Pfirsich-Vanille

Johanna Rödder-Mikow inszeniert „Gelbes Gold“ von Fabienne Dür im Foyer des Stuttgarter Kammertheaters – einen Text über Klassismus und den Schmerz des Heimkommens.
Von Katrin Horster
Zum Tod von Georg Baselitz: Er hat die Kunstwelt auf den Kopf gestellt

Zum Tod von Georg Baselitz Er hat die Kunstwelt auf den Kopf gestellt

Der Maler Georg Baselitz, der jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist, war ein Titan seines Fachs und ein Virtuose des kalkulierten Eklats.
Von Georg Leisten
Weitere Artikel zu Junge Oper chaos Premiere
 
 