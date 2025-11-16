Premiere im Theater der Altstadt 18 Rollen, vier Darsteller in „Heimsuchung“
Aurelina Bücher hat Jenny Erpenbecks Roman „Heimsuchung“ für das Theater der Alstadt adaptiert und folgt damit einem Trend auf deutschen Bühnen. Kann das gut gehen?
Hundert Jahre deutscher Geschichte, verdichtet auf knapp zweihundert Buchseiten, die wiederum in knappen neunzig Minuten auf eine Theaterbühne gestemmt werden – mit all ihren Figuren, Ereignissen, Bedeutungsebenen, literarischen Eigenheiten. Geht das überhaupt?