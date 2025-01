„Kultur am See im Schnee“ lockte bei seiner Premiere am Freitag viele Gäste ins Schorndorfer Ziegeleiseebad. Am 24. und 31. Januar wird weitergefeiert mit Livemusik, Feuertonnen und Lichterglanz am winterlichen See.

Eva Schäfer 19.01.2025 - 16:00 Uhr

Das Flackern der Flammen auf dem großen See erleuchtet die Terrasse, auf der sich Besucher rund um einige Feuerschalen wärmen und ihren Glühwein genießen. „Eine klasse Atmosphäre“, sagt ein Paar aus Waiblingen, das das Schorndorfer Ziegeleiseebad sonst nur als Badegast kennt, über den Auftakt des Winterfestivals „Kultur im Schnee am See“. Die Reihe möchte das Freibad an drei Abenden aus dem Winterschlaf holen – mit Livemusik an dem stimmungsvoll in Szene gesetzten See. Steve Rödel spielt am Freitagabend handgemachte Rockmusik auf der Open-Air-Bühne mit Hits unter anderem von Queen. Manche tanzen, bei der Getränkeausgabe gibt es zeitweise Schlangen – die Premiere ist gut besucht. Das Team rund um Bäderbetriebsleiter Jörg Bay hat sich ins Zeug gelegt. So wird die schwimmende Feuerschale auf dem See immer wieder per Boot mit neuem Holz versorgt. Weitere Termine sind am 24. und 31. Januar. Infos unter www.baederbetriebe-schorndorf.de.