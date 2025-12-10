Mit Kultur und Kulinarik haben die VfB-Stiftung, die Staatstheater und das Stadtpalais Menschen einen besonderen Abend beschert, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen.
Das Stadtpalais als Dreispartenhaus? Und nicht nur das! Das Stadtpalais zugleich als stilvolle Location für ein Drei-Gänge-Menü, serviert von den VfB-„Legenden“ Guido Buchwald und Hansi Müller. Dieser vorweihnachtlichen Premiere wohnten Torben Giese, Direktor des Stadtpalais, und das Stuttgarter Intendanten-Kleeblatt Marc-Oliver Hendriks (Geschäftsführender Intendant der Württembergischen Staatstheater), Victor Schoner (Oper), Tamas Detrich (Ballett) und Burkhard C. Kosminski (Schauspiel) sowie VfB-Präsident Dietmar Allgaier am Montagabend bei.