Mit Kultur und Kulinarik haben die VfB-Stiftung, die Staatstheater und das Stadtpalais Menschen einen besonderen Abend beschert, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen.

Das Stadtpalais als Dreispartenhaus? Und nicht nur das! Das Stadtpalais zugleich als stilvolle Location für ein Drei-Gänge-Menü, serviert von den VfB-„Legenden“ Guido Buchwald und Hansi Müller. Dieser vorweihnachtlichen Premiere wohnten Torben Giese, Direktor des Stadtpalais, und das Stuttgarter Intendanten-Kleeblatt Marc-Oliver Hendriks (Geschäftsführender Intendant der Württembergischen Staatstheater), Victor Schoner (Oper), Tamas Detrich (Ballett) und Burkhard C. Kosminski (Schauspiel) sowie VfB-Präsident Dietmar Allgaier am Montagabend bei.

Auf Initiative von „Brustring der Herzen“, der rührigen Stiftung des VfB Stuttgart, unternahmen sie gemeinsam den Versuch, Menschen, die sonst nicht im Scheinwerferlicht stehen und auch selten in Kontakt mit Hochkultur kommen, einen schönen Abend zu bieten – mit allem, was dazugehört. Das ist in diesem Fall: Ballett, Schauspiel, Oper, Junge Oper von allererster Güte. Ein Prädikat, das auch für das begleitende Menü von Küchenchef Golo Baumann vom Wizemann galt. Ergänzt um eine große Portion Empathie, die das Team der VfB-Stiftung und Ingmar Volkmann, Kommunikationschef der Staatstheater, beisteuerten.

Kulturprogramm auf zwei Bühnen im Stadtpalais Stuttgart

Geladen waren rund 100 überwiegend junge Gäste aus dem Umfeld der Vesperkirche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BHZ Stuttgart, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, der Arche, der Evangelischen Gesellschaft, der Schwäbischen Tafel und des Vereins Lina, der sich im und außerhalb des Robert-Bosch-Krankenhauses um junge Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten kümmert. Dazu die jeweiligen Betreuer und Angehörigen. Für sie alle galt an diesem Abend das Motto, das das Gute-Laune-Team des BHZ auf seinen Shirts trug: „Mutig, Miteinander, Mittendrin“ – und obendrein interessiert.

Aufmerksam verfolgten sie die freundliche Begrüßung von Torben Giese, Marc-Oiver Hendriks und Dietmar Allgaier. Vor allem aber die anschließenden künstlerischen Darbietungen auf zwei Bühnen im Stadtpalais – angefangen von dem anspruchsvollen Solo „In Cold Light“ von Ava Arbuckle, Gruppentänzerin des Stuttgarter Balletts und den Gesangseinlagen von Luiza Willert (Sopran), Laura Orueta (Mezzosopran) und Jaewoung Lee (Bass) von der Staatsoper bis zu Auszügen des Staatsschauspiels aus Shakespeares „Was ihr wollt“ und einer Rilke-Performance mit den Ensemblemitgliedern Katharina Hauter, Sylvia Schwinger und Matthias Leja. Ein großer Spaß.

Auch das VfB-Maskottchen Fritzle machte seine Aufwartung im Stadtpalais Stuttgart

Das Stadtpalais am Charlottenplatz wurde für einen Abend zum „Dreispartenhaus“. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Und als dann später noch Martin Mutschler und Keith Bernard Stonum von der Jungen Oper im Nord an den Keyboards ihre Interpretation von Helene Fischers „Atemlos“ darboten, rundete sich für viele Gäste das Ganze zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zumal zur allgemeinen Freude der vielen anwesenden VfB-Fans auch Fritzle, das VfB-Maskottchen, im Stadtpalais mitmischte. Zur Kultur und Kulinarik kam damit noch eine Kultfigur hinzu. Ein schöner Dreiklang – oder mit den Worten von Steffen Lindenmaier, dem Geschäftsführer der VfB-Stiftung: „Ein Abend, der die Herzen öffnete.“