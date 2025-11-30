Premiere Schauspiel Stuttgart Die KI ist immer und überall
Uraufführung am Kammertheater: Das Staatstheater zeigt Thomas Köcks neues Stück „KI essen Seele auf“. Da kommt viel Pop auf die Bühne!
Ganz schön laut, diese Künstliche Intelligenz. Wenn auf der Bühne die drei Mädels in ihren knappen futuristischen Glitzerkostümen mit dem Kabelsalat dran und drum beginnen, mit dem Publikum zu sprechen, dann muss man sich eine Weile einhören in den etwas speziellen Satzbau und an den Mix aus Deutsch und Englisch. Aber Kraft haben diese ersten Theaterminuten, was nicht nur daran liegt, dass die Stimmen der Akteurinnen per Lautsprecher verstärkt werden, sondern im Hintergrund auch noch eine bunt fließende Videotapete und Musikgewummer den Eindruck verstärken.