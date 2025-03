Micky is back in town – 15.000 Fans werden erwartet

Premiere von „Disney on Ice“ in Stuttgart

Mit magischer Kraft verwandelt Elsa im Musical ruckzuck alles in Eis – in der Porsche-Arena dauert es zwei Tage, bis die Gleitfläche steht. Micky is back in town. Stuttgart erlebt Disney in Hülle und Fülle. Zu „Tarzan“ und „Frozen“ gesellt sich „Disney on Ice“.

Uwe Bogen 07.03.2025 - 15:22 Uhr

Am Anfang war die Maus. Stramm auf die 100 geht Micky zu – und denkt noch immer nicht ans Altern. Ihr Schöpfer Walt Disney hat den Nager 1928 geschaffen. 96 Jahre alt ist der erste Zeichentrickstar der US-Traumfabrik also nun – und darf noch immer das Kommando führen. Rente ist nicht in Sicht. Warum auch? Eine Konstante in harten Zeiten tut immer gut.