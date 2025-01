Auf zu neuen Horizonten – So war die Premiere von Holiday on Ice

Premiere von Holiday on Ice in Stuttgart

Die Show der weltbesten Eisläufer gastiert mit dem neuen Programm „Horizons“ in der Porsche-Arena Stuttgart. Die Künstler werden bei der Premiere stürmisch gefeiert – denn die Zuschauer tauchen in ein Feuerwerk an Farben, Licht und exzellentem Sound.

Heidemarie A. Hechtel 23.01.2025 - 15:29 Uhr

Das ganze Universum soll es sein, wenn die Kufen-Künstler der Eisshow Holiday on Ice die Welt erobern. Tauchten sie schon mit dem Programm „Atlantis“ in submarine Tiefen und flogen sie dann schier schwerelos mit „Supernova“ in ferne Galaxien, so sind sie jetzt auf die Erde zurückgekehrt, um mit „Horizons“ neue Horizonte zu durchmessen und den Puls einer Großstadt zu spüren: Feel the city beat.