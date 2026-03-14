Stuttgart, Heimat vieler Weltmeister der Magie, unterstreicht seine Stärke als Zauberstadt: „A Kind of Magic“ begeistert Promis und Influencer. Eindrücke von der Premierenparty.
14.03.2026 - 15:50 Uhr
Dass Magie in Stuttgart zuhause ist, zeigt sich seit Wochen beim Vorverkauf: Der läuft für „A Kind of Magic“ so überdurchschnittlich gut, dass Timo Steinhauer, der Direktor des Friedrichsbau Varietés, die reine Zauber-Show mit dem Titel des Queen-Hits und mit dem Hauptdarsteller Luke Dimon, der gerade noch rechtzeitig aus Dubai herausgekommen ist, gleich für drei Monate eingeplant hat.