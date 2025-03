Burlesque ist eine Kunstform, die jene Männer bestens kennen dürften, die so etwa hundert Jahre alt sind. In den 20ern des vorigen Jahrhunderts haben nämlich die Burlesque-Tänzerinnen in Stuttgart damit begonnen, die Grenzen von Anstand und Moral auszuloten und diese mit anarchischem Witz sowie weiblichem Selbstbewusstsein lächelnd zu übertreten. Wichtiges Utensil sind die Pasties, wie die kleinen Pailletten und Stoffstücke heißen, mit denen die weiblichen Brustwarzen bedeckt werden.

Mit der Show „Burlesque Chronicles“, die mehrere Epochen eben jenes freizügigen Tanzes dokumentiert, der die Kunst des erotischen Andeutens zelebriert, feiert das Friedrichsbau Varieté das 125-jährige Bestehen des Theaters in Stuttgart. Mit einem fünfstöckigen Jugendstilhaus an der Ecke Schlossstraße/Friedrichstraße, von Brauereichef Ernst Wulle erbaut, fing alles an.

Der erste Friedrichsbau in der City wurde vor 125 Jahren eröffnet. Foto: Archiv

Das Stuttgarter Varieté galt als führend in Deutschland

Das Publikum des ersten Friedrichsbaus, fand der Kabarettist Uli Keuler für seine Dissertation heraus, war „gutbürgerlich, das Ambiente prunkhaft, aber nicht mondän“. Im Parterre befand sich ein Bierrestaurant. Eine Marmortreppe führte hinauf in den ersten Stock – in die Traumwelt eines mit Weiß und Gold geschmückten, 800 Personen fassenden Theatersaals, mit viel Stuck, Putten, Blumen. Das Stuttgarter Varieté, das monatlich das Programm wechselte, galt als führend in der Republik.

Heute befindet sich der dritte Friedrichsbau auf dem Pragsattel, wo Burlesque stets zu einem Publikumsmagneten wird. „Der Vorverkauf läuft super“, freut sich Geschäftsführer Timo Steinhauer, „der März ist schon komplett ausgebucht.“ Bis Anfang Juni die sechste reine Burlesque-Show gespielt – die letzte liegt sechs Jahre zurück.

Die Premiere wird zum großen Fest. Stadtpromis sind reichlich gekommen, unter anderem OB Frank Nopper mit seiner Frau Gudrun Nopper, der Vorsitzenden des Vereins Stille Not, Musicalstar Hannes Staffler, SWR-Nachrichtenfrau Tatjana Geßler, Maximilian Mann, der künstlerische Leiter der „Eiskönigin“, Moderator Mustafa Göktas, Model Caviar Obiango, Entertainer Michael Gaedt, Moderator Jens Zimmermann, der Vorsitzende von Pro Stuttgart, Clublegende Laura Halding-Hoppenheit, Modedesigner Tobias Siewert und viele andere. Etliche haben sich mondän und glamouröse gekleidet, um das Gefühl der alten 20er Jahre in den neuen 20er Jahren zu spüren.

Comedy-Strip des Duos Forza. Foto: Klaus Schnaidt

Nackt machen sich auch zwei Männer in der neuen Show: José Sanchez und Lian Alvar, die sich Duo Forza nennen, legen eine Comedy-Strip hin, bei dem sie sich am Ende nur noch ein Tuch hin- und herwerfen, das ihre Männlichkeit bedeckt. Die Show wird bis zum 1. Juni gespielt. Mit unserer Zeitung können Leserinnen und Leser näher dran an „Burlesque Chronicles“. Dies bietet der „Ortstermin“ am 3. April um 18 Uhr. Anmeldungen unter: www.zeitung-erleben.de/ortstermin.