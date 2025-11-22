Der städtische Sparzwang trifft das Friedrichsbau Varieté hart. Bei der Premierenfeier für „Größenwahn“ setzen Fans im 20er-Look auf dem goldenen Teppich ein Zeichen für Kultur.
22.11.2025 - 16:14 Uhr
Dass der Friedrichsbau auf dem Pragsattel in dieser Premierennacht den goldenen und nicht den roten Teppich ausrollt, wirkt fast trotzig wie ein funkelndes Statement in Zeiten, die alles andere als golden sind. Die Stadt Stuttgart muss sparen, angeblich pauschal um 20 Prozent – ein „Rasenmäherprinzip“, das auch die Kultur trifft und Häuser wie das Friedrichsbau Varieté an ihre Grenzen bringt.