Presse-Club am Esslinger Zollberg: Gemeinsam Zeitung lesen und die Demokratie stärken

Die mediale Konkurrenz ist heute riesengroß: Fernsehen, Rundfunk und die so genannten sozialen Medien machen dem gedruckten Wort zunehmend Konkurrenz. Für Petra Güntert ist die Sache klar: „Zeitungen machen einen wichtigen Teil meines Lebens aus, und das wird auch so bleiben. Wer zuverlässig informiert sein will, muss Zeitung lesen. Und nur wer verlässlich informiert ist, kann qualifiziert mitreden.“ Deshalb hat die vielfältig engagierte Esslingerin zusammen mit ihren Mitstreitern in der Initiative gemeinsame Lebenswelten (IgeL) und der Esslinger Wohnungsbau (EWB) den Presse-Club „Lies mal!“ im Nachbarschaftstreff auf dem Zollberg initiiert: Jeden Montagvormittag um 9.30 Uhr treffen sich dort Interessierte, um sich mit der Tageszeitung über das aktuelle Geschehen in Esslingen und dem Rest der Welt zu informieren und sich über das Gelesene auszutauschen.

In der Initiative gemeinsame Lebenswelten engagieren sich Menschen jeglicher Herkunft, die in Esslingen oder Umgebung wohnen. Einig ist man sich, dass „miteinander und nicht übereinander“ geredet wird. Demokratie und Teilhabe aller an der Gesellschaft Beteiligten sowie das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind die Werte, für die sich IgeL einsetzt. Alle 14 Tage laden die EWB und IgeL zum „Café Demokratie und Teilhabe“ in die Quartierstreffpunkte auf dem Zollberg und in Zell ein. Die Themen, über die gesprochen werden soll, und die Termine finden sich im Veranstaltungskalender der EWB. Und natürlich darf auch jeder, der ins „Café Demokratie“ kommt, eigene Themen mitbringen.

Qualitätspresse verbindet

Während eines Treffens wurde die freie, unabhängige Presse als wichtiger Baustein für eine funktionierende Demokratie diskutiert. So kam die Idee auf, im Nachbarschaftstreff am Zollernplatz einen Presse-Club einzurichten. Jeden Tag liegt dort nun dank freundlicher Unterstützung durch die EWB ein druckfrisches Exemplar der aktuellen Eßlinger Zeitung aus, die bei einer Tasse Kaffee oder Tee gelesen werden kann. Immer montags von 9.30 bis 10.30 Uhr sind Vertreter von IgeL im EWB-Nachbarschaftstreff vor Ort, um sich mit den Lesern und Leserinnen über die Themen auszutauschen, die bewegen. „Dies schafft nicht nur den Zugang zu Qualitätspresse, sondern auch die Möglichkeit der Begegnung und des Kennenlernens der Zollbergerinnen und Zollberger untereinander“, erklärt Petra Güntert.

Auf einer Tafel haben Besucher des Nachbarschaftstreffs vermerkt, was sie sich wünschen. Foto: Roberto Bulgrin

Arife Bagci-Demirkol arbeitet in der Gemeinwesenarbeit der EWB und betreut den Nachbarschaftstreff am Zollernplatz. Der bietet Raum für Angebote wie Spieleabende, Stricktreffs oder Lernhilfe und steht auch offen, um sich zwanglos zu treffen. „Die Möglichkeit, bei uns Zeitung zu lesen, wird gerne angenommen“, hat sie festgestellt. „Gerade Menschen, die nicht zu den täglichen Zeitungslesern gehören, nutzen gerne die Gelegenheit, einfach mal reinzuschauen. Für die Älteren, die digital nicht so versiert sind, ist es wichtig, die Zeitung auch in gedruckter Form zu bekommen. Und die Möglichkeit, mit anderen über Artikel zu diskutieren, fördert den Dialog untereinander.“ Dass auch Menschen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, im Nachbarschaftstreff gern zur Zeitung greifen, freut sie besonders.

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„Solche Angebote sind sehr wichtig für viele Menschen im Stadtteil“, weiß Franz Schneider. Der 81-Jährige schätzt gemeinsame Aktivitäten, weil sie Menschen, die weniger gut vernetzt sind, Gelegenheit bieten, mit anderen in Kontakt zu kommen. Schneider selbst tut einiges dafür und hält im Mehr-Generationen-Wohnen und anderswo immer wieder Vorträge zu interessanten Themen. Er ist überzeugt: „Die Zeitung kann Menschen zusammenführen und motivieren, sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu beschäftigen.“ Das ist nach Petra Günterts Einschätzung wichtiger denn je: „Wir wollen, dass sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen, sich informieren und miteinander reden und sich so eine differenzierte Meinung bilden. Das stärkt die Demokratie und kann unserer Gesellschaft nur guttun.“