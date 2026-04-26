Presse-Club am Esslinger Zollberg Gemeinsam Zeitung lesen und die Demokratie stärken
Gemeinsam die Zeitung lesen und über das Gelesene diskutieren – der Presse-Club im Nachbarschaftstreff auf dem Esslinger Zollberg macht’s möglich.
Gemeinsam die Zeitung lesen und über das Gelesene diskutieren – der Presse-Club im Nachbarschaftstreff auf dem Esslinger Zollberg macht’s möglich.
Die mediale Konkurrenz ist heute riesengroß: Fernsehen, Rundfunk und die so genannten sozialen Medien machen dem gedruckten Wort zunehmend Konkurrenz. Für Petra Güntert ist die Sache klar: „Zeitungen machen einen wichtigen Teil meines Lebens aus, und das wird auch so bleiben. Wer zuverlässig informiert sein will, muss Zeitung lesen. Und nur wer verlässlich informiert ist, kann qualifiziert mitreden.“ Deshalb hat die vielfältig engagierte Esslingerin zusammen mit ihren Mitstreitern in der Initiative gemeinsame Lebenswelten (IgeL) und der Esslinger Wohnungsbau (EWB) den Presse-Club „Lies mal!“ im Nachbarschaftstreff auf dem Zollberg initiiert: Jeden Montagvormittag um 9.30 Uhr treffen sich dort Interessierte, um sich mit der Tageszeitung über das aktuelle Geschehen in Esslingen und dem Rest der Welt zu informieren und sich über das Gelesene auszutauschen.