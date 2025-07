Hunger trifft inzwischen jeden in Gaza, auch Medienschaffende. Israel müsse für deren Versorgung sorgen, so der Deutsche Journalistenverband. Das ist aber nur ein Teil der Forderung.

red/KNA 23.07.2025 - 14:28 Uhr

Auch Medienschaffenden in Gaza droht lebensgefährlicher Hunger. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) fordert die israelische Armee deshalb auf, die Nahrungsmittelversorgung von Journalisten, Kameraleuten und Fotografen in Gaza sicherzustellen. "Israel darf nicht in den Verdacht geraten, kritische Berichterstattung und damit die Pressefreiheit aushungern zu wollen", mahnte der DJV-Vorsitzende Mika Beuster am Mittwoch in Berlin.