Diffamierungen, Online-Hetze und Gewalt: Die Lage für Reporter ist vielfach brenzlig. Ein neuer Bericht stellt fest, aus welcher Richtung Gefahren vor allem kommen.

dpa 03.02.2026 - 10:36 Uhr

Berlin - Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) beklagt Einschüchterung und Gewalt gegen Journalisten in Deutschland. Die zunehmende Polarisierung und ein rauer werdendes gesellschaftliches Klima führten dabei auch zu Sicherheitsrisiken, vor allem auf Demonstrationen sowie bei Recherchen und Filmaufnahmen in rechtsextremen Milieus, teilte die Organisation in Berlin zur Veröffentlichung ihres Berichts "Nahaufnahme" zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland mit.