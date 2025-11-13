Der Ausfall von Kimmich zwingt Nagelsmann zu Veränderungen. Abwehrchef Tah übernimmt als Kapitän, auch den Stellvertreter rechts hinten benennt der Bundestrainer vorab.
13.11.2025 - 18:46 Uhr
Jonathan Tah wird den verletzungsbedingt fehlenden Joshua Kimmich als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vertreten. Dies sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL). Kimmich hat sich eine Kapselblessur im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird nicht zum Einsatz kommen.