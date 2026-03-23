Pressenbauer unter Druck Andritz Schuler kämpft mit sinkender Nachfrage
Das Unternehmen prüft seine Abläufe, Standorte stehen auf dem Prüfstand. Die Münzprägepressen-Fertigung soll künftig nur noch in Göppingen betrieben werden.
Das Unternehmen prüft seine Abläufe, Standorte stehen auf dem Prüfstand. Die Münzprägepressen-Fertigung soll künftig nur noch in Göppingen betrieben werden.
„Als ehemaliger Mitarbeiter der Schuler AG verfolge ich mit großer Sorge die Entwicklung des Unternehmens seit der Übernahme durch Andritz. Die fortgesetzte Zerschlagung gewachsener Strukturen erfüllt mich mit Entsetzen“, sagt ein Ex-Beschäftigter des Göppinger Pressenbauers. Nach der Schließung von Standorten wie Hydrap in Plüderhausen, SMG in Waghäusel, der Gießerei in Göppingen, Müller-Weingarten sowie Schuler Automation in Gemmingen stünden nun weitere Einschnitte bevor, weiß der frühere Mitarbeiter.