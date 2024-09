Der Göppinger Pressenhersteller Schuler streicht in Deutschland rund 470 Stellen. Neben Weingarten sind auch Gemmingen und Erfurt betroffen. Grund ist die Strukturkrise in der Autoindustrie.

Ulrich Schreyer 23.09.2024 - 16:17 Uhr

Der Pressenhersteller Schuler in Göppingen reagiert auf die Krise in der Autoindustrie. Die Fahrzeughersteller seien in ihren Werken zu wenig ausgelastet, erklärte ein Schuler-Sprecher. Deswegen sei auch die Nachfrage nach Pressen entsprechend niedrig. „Wir müssen uns mittelfristig auf eine geringere Nachfrage in Deutschland einstellen“, meinte der Sprecher. Geschlossen wird der Schuler-Standort im oberschwäbischen Weingarten. Von den aktuell 270 Stellen sollen 130 wegfallen, 140 Beschäftigten will das Unternehmen Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten.