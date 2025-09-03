Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land?

Rainer Pörtner, Politikexperte der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, zieht am Dienstag, 9. September, eine erste Bilanz beim Pressestammtisch in Echterdingen.

Natalie Kanter 03.09.2025 - 19:00 Uhr

Am 6. Mai 2025 hat die schwarz-rote Regierung von Kanzler Friedrich Merz die Arbeit aufgenommen. Vier Monate nach dem Start der neuen Regierung ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Wie gut regiert die Koalition aus CDU/CSU und SPD das Land? Was denkt die Bevölkerung über die Regierenden? Wie ist die Opposition aufgestellt? Und was kommt in den nächsten Monaten auf Merz & Co. zu?