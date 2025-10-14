Der Pressestammtisch des Stadtseniorenrats und unserer Zeitung diskutierte in Leinfelden-Echterdingen leidenschaftlich über die Zukunft der deutschen Schlüsselindustrie.
Der deutschen Automobilindustrie fehlt aktuell der zündende Funke, um aus der Krise herauszufinden. Die Stimmung ist nach wie vor schlecht. Ob das viel diskutierte „Aus vom Verbrenner-Aus“ 2035 eine Lösung bietet, war auch beim gemeinsamen Pressestammtisch des Stadtseniorenrats Leinfelden-Echterdingen und unserer Zeitung eine der zentralen Diskussionspunkte. Dieser und anderer, oft sehr kenntnisreich formulierter Fragen aus der Zuhörerschaft hat sich am Dienstagvormittag in der Echterdinger Zehntscheuer Veronika Kanzler gestellt. Die Kernthese der Redakteurin für Automobilwirtschaft: „Die Politik muss auf Anreize setzen, nicht auf Verbote.“