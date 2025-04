Ein hellsichtiger und unkonventioneller Papst ist gestorben: So würdigen Medien weltweit und in seiner Heimat Argentinien das Pontifikat von Jorge Mario Bergoglio.

Große Trauer und Anerkennung für die Lebensleistung von Papst Franziskus – die internationale Presse erweist dem verstorbenen Pontifex am Dienstag mit ihren Schlagzeilen die Ehre. In Buenos Aires ist die Anteilnahme mit sieben Tagen offizieller Staatstrauer besonders groß.

„Clarín“ (Argentinien)

„Armut, Flüchtlinge, neue Formen der Sklaverei, Umweltzerstörung und Pandemien waren nicht die einzigen globalen Dramen, mit denen Franziskus konfrontiert wurde. Schon zu Beginn seines Pontifikats warnte er, die Welt erlebe einen ‚dritten Weltkrieg in kleinen Stückchen’“.

„Libération“ (Frankreich)

„Mit Papst Franziskus (...) starb eine der wenigen Stimmen, die in der Lage waren, das Korsett zu sprengen, das die Kirche seit Jahrhunderten umklammert. Der Papst, der sein Pontifikat den Armen und der Peripherie widmen wollte, hat trotz aller Hoffnungen, die manche in ihn setzten, unter seiner Herrschaft keine wirkliche Revolution in der Kirche bewirkt.“

„El Mundo“ (Spanien)

„Der Tod von Franziskus (...) markiert das Ende eines einzigartigen Pontifikats. Es war geprägt von seinem Bestreben, die am stärksten benachteiligten Gruppen zu schützen und die Kirche den Gläubigen näherzubringen - ebenso wie von seinem Anspruch, in einer Zeit tiefgreifender geopolitischer Umbrüche eine prägende Stimme zu sein.

Sein Einsatz für die Ausgegrenzten und seine Kritik an den Eliten lassen keinen Zweifel daran, dass Jorge Mario Bergoglio ein Papst seiner Zeit war. Sein Vermächtnis wird untrennbar mit dem Versuch verbunden bleiben, weniger die kirchliche Lehre als vielmehr die Kultur der Kirche zu erneuern.“

Fakten zu Jorge Mario Bergoglio

Geboren am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires, Argentinien

Sohn italienischer Einwanderer

Ausbildung zum Chemietechniker

Eintritt in den Jesuitenorden 1958

Priesterweihe 1969

1998-2013: Erzbischof von Buenos Aires

2001: Ernennung zum Kardinal durch Johannes Paul II.

Seit 13. März 2013: Papst der katholischen Kirche als Franziskus

Erster Papst aus Lateinamerika

Erster Jesuit als Papst

Bekannt für bescheidenen Lebensstil und Fokus auf soziale Gerechtigkeit

„The Guardian“ (Großbritannien)

„Während seiner zwölf Jahre auf dem Stuhl des Heiligen Petrus hat Franziskus in bewundernswerter Weise versucht, die Energien der katholischen Kirche wieder auf die Menschen am Rande der Gesellschaft zu konzentrieren und gleichzeitig die Macht etablierter Interessengruppen zurückzudrängen. (...)

Während nationalistische Bewegungen den politischen Kompass des Westens immer weiter nach rechts zogen, wurde Franziskus zu einem immer wichtigeren Gegengewicht bei Themen wie der Migration, der globalen Erwärmung und dem Schicksal des Globalen Südens.“

„Washington Post“ (USA)

„Franziskus hat oft die richtigen Kämpfe geführt. Er setzte sich im Kampf gegen den Klimawandel und (...) für verfolgte religiöse Minderheiten ein, für die Armen im globalen Süden und die Migranten und Flüchtlinge, zu deren Ehren er ein Denkmal auf dem Petersplatz enthüllte. Als er Papst wurde, waren mehr als die Hälfte der Kardinäle Europäer; bei seinem Tod waren es weniger als 40 Prozent.“

„Sydney Morning Herald“ (Australien)

„Franziskus wird für vieles in Erinnerung bleiben – als Reformer, als Jesuit, als Verteidiger der Armen. Doch das vielleicht beständigste Bild wird das eines Sterbenden sein, der sich weigerte, sich zurückzuziehen, der seine Botschaft über den Schmerz hinaus in die Geschichte trug. An seinem letzten Osterfest predigte Franziskus nicht die Auferstehung. Er verkörperte sie.“