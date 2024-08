Trainer Sebastian Hoeneß hatte ein „ekliges Spiel“ erwartet, tatsächlich wurde die erste Pokalrunde zum Spaziergang. Der VfB Stuttgart lässt Preußen Münster keine Chance – aus diesen Gründen.

Gregor Preiß 27.08.2024 - 22:59 Uhr

Irgendwie war die Sache schon vorher durch und entschieden. Zu überlegen war der VfB, zu klar und eindeutig der Klassenunterschied zwischen dem deutlich unterlegenen Zweitligisten Preußen Münster und dem Champions-League-Teilnehmer – als Pascal Stenzel in der 35. Minute zum Stuttgarter 3:0 einköpfte, da war dann endgültig alles klar. Am Ende hieß es 5:0, der VfB also zog am Dienstagabend souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals ein – was den Trainer Sebastian Hoeneß freute. „Wir waren sehr fokussiert, sehr konzentriert und haben es geschafft, viele Chancen zu kreieren und hinten nichts zuzulassen“, sagte der Coach nach der Partie: „Das ist nicht selbstverständlich bei einem Zweitligisten.“