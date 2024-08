Beim 5:0 in Münster warf Sebastian Hoeneß die Rotationsmaschine an. Die gewonnen Erkenntnisse dürften den VfB-Trainer optimistisch stimmen.

Gregor Preiß 28.08.2024 - 13:43 Uhr

Mit dem Smartphone in der Hand stand Nick Woltemade auf dem Rasen des Preußenstadions und filmte sein strahlendes Gesicht. Was kann es Schöneres geben als einen 5:0-Auswärtssieg samt eigenem Treffer, der zudem noch ein Besonderer war: Es war Woltemades erster in einem Pflichtspiel für den VfB Stuttgart.