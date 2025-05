Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wechselt nach Berlin an die Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Was bringt sie mit? Und was erwartet sie?

Von Simona Block, dpa 26.05.2025 - 07:00 Uhr

Berlin/Dresden - Von der Elbe an die Spree: Nach acht Jahren an der Spitze der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) übernimmt Marion Ackermann die Führung der mächtigsten Kulturinstitution Deutschlands. Ab 1. Juni ist sie Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin. Amtseinführung ist am Dienstag (27.5.).