Die große CSD-Demo am kommenden Samstag ist erst der Anfang: Am Abend kann auf zahlreichen Partys und Events die Liebe für alle weitergefeiert werden. Wir verraten euch wo.

„Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“ – So lautet das Motto der diesjährigen Stuttgart Pride. Im Anschluss an die Demo, die am Samstag, 27. Juli, ab 13 Uhr durch die Innenstadt führt, kann in vielen Stuttgarter Clubs weitergefeiert werden.

Pump im Climax

Das Climax ist nicht nur mit einem eigenen Truck bei der CSD-Demo dabei, sondern veranstaltet im Anschluss eine ihrer großen Pump-Partys. Ab 22 Uhr wird hier die LGBT+-Community gefeiert. Mit dabei ist der Gast-DJ Belén Zer, eine bekannte Größe in den queeren Techno-Szenen von Madrid und Berlin. Ebenfalls an den Decks mit House, Hardgroove und Techno sind MCG und Bang & Cherry.

Pump, Climax, Calwer Str. 25, Stuttgart-Mitte, 27.7. 22 Uhr

Lovepop im White Noise

Im White Noise findet am Samstag die Lovepop in einer Pride-Edition statt. An den Decks stehen DJs der Bar Romantica, des White Noise und der Lovepop. Aus Zürich kommt beispielsweise Meraki, seit diesem Jahr die weibliche Resident-DJ der Lovepop Stuttgart, sowie ihr männliches Pendant Martin Rapp. Das White Noise wird durch Heike Heikel und Tabula Rosa vertreten, beide werden ihr Set B2B spielen. Und der Nachbarclub Romantica schickt den Cheffe Marco Bastone vorbei. Die Open-Air-Area soll passend in den Regenbogenfarben illuminiert werden.

Lovepop Pride-Edition, White Noise und Breitengrad 17, Eberhardstr. 35+37, Stuttgart-Mitte, 27.7. 22 Uhr

My Purple Heart im Romy S.

My Purple Heart ist die offizielle Frauen*-Party zur Stuttgart Pride und findet im Romy S. statt. Hier sind vor allem Flinta* Personen (ein Akronym, das für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen steht) und Freund:innen der Community eingeladen.

My Purle Heart, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 27.7. 22 Uhr

CSD-Afterparty im Prisma

Wie bereits im vorigen Jahr veranstaltet das Prisma in Bad Cannstatt eine alternative CSD-Party. In diesem Jahr soll es einen eigenen Karaoke-Floor und einen Floor mit DJs geben.

CSD-Afterparty, Prisma, Bahnhofstr. 14-18, Stuttgart-Bad Cannstatt, 27.7. 21-5 Uhr

Gaga’s Pride Festival

Das Studio Gaga feiert gleich ein ganzes Festival – eigentlich in Kooperation mit dem CSD in Heilbronn, aber jede:r darf kommen. Am Freitag und Samstag heißt es in der Location direkt neben dem Studio Amore: Get ready to celebrate love and unity at Gaga’s Pride Festival!

Studio Gaga Pride Festival, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte

Fame XXL im Proton und Boschareal

Süddeutschlands Gay-Partylabel veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine riesige After-Party. In diesem Jahr gibt es sogar ein Kombiticket, mit dem man im Club Proton und im Boschareal feiern kann. Im Proton läuft House, EDM und Techno; im Boschareal wird Pop und Charts gespielt.

Fame XXL, Proton, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 27.7. 21 Uhr

Fame XXL, Boschareal, Breitscheidstr. 12, Stuttgart-West, 27.7. 21 Uhr