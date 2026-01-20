Die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Ulrike Groos, übernimmt 2026 die Schirmherrschaft für die Stuttgart Pride. Ein Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und queerer Community.

Die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Ulrike Groos, übernimmt 2026 die Schirmherrschaft für die Stuttgart Pride. Die Interessengemeinschaft CSD Stuttgart setzt damit ein Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und queerer Community und nimmt Bezug zur angespannten Haushaltslage Stuttgarts. Diese betreffe insbesondere den Kultur- und Sozialbereich und setze damit auch zahlreiche Vereine und Organisationen der queeren Community unter Druck, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Die Kürzungen und Einsparungen der Stadt gefährdeten nach Angaben der Interessengemeinschaft CSD Stuttgart wichtige Räume für Sichtbarkeit, Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch. Mit der Wahl von Groos als Schirmperson wolle der Verein die Verbindung zwischen kultureller Arbeit und gesellschaftlichem Engagement stärken.

„Kunst ist mehr als ästhetischer Ausdruck“

Groos selbst betont die gesellschaftliche Rolle von Kunst. „Kunst ist mehr als ästhetischer Ausdruck. Sie ist Resonanzraum für gesellschaftliche Fragen, macht Widersprüche sichtbar und bringt unterschiedliche Perspektiven in einen offenen Austausch.“ Sie wolle die Initiativen der IG CSD Stuttgart begleiten und deren Beitrag zu einer inklusiven Stadtgesellschaft unterstützen.

Groos ist Kunsthistorikerin und Kuratorin und leitet das Kunstmuseum Stuttgart seit 2010. „Ulrike Groos steht für eine Kunst- und Kulturarbeit, die gesellschaftliche Debatten aufgreift, Vielfalt sichtbar macht und den öffentlichen Raum als Ort des Austauschs versteht“, so CSD-Vorstandsmitglied Lars Lindauer.

Am 25. Juli zieht die Demonstration durch die Stadt

Offiziell vorgestellt wird Ulrike Groos am Freitag, 23. Januar, beim Neujahrsempfang der IG CSD Stuttgart. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Eventlocation „Im Wizemann“ und markiert zugleich den Auftakt der Pride-Saison 2026.

Die Stuttgart Pride 2026 findet vom 10. bis 26. Juli statt. Auftakt der CSD-Kulturwochen ist ein Empfang im Rathaus am 10. Juli. Als einer der Höhepunkte gilt die CSD-Demonstration am Samstag, 25. Juli, die durch die Stuttgarter Innenstadt führt und mit einer Kundgebung auf dem Schlossplatz endet. Daran schließt sich die CSD-Hocketse auf dem Markt- und Schillerplatz an.