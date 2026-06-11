Intime Blicke auf männliche Körper zeigt die Schau „Juni“ in der Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs. Kann Kunst zur Selbstverständlichkeit queeren Lebens beitragen?
11.06.2026 - 23:34 Uhr
In diesen Wochen wird die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gefeiert und gleichzeitig auf Diskriminierung aufmerksam gemacht. Die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs zeigt in diesem Zusammenhang in ihren Räumen in der Reinsburgstraße 68a die Gruppenausstellung „Juni“ (Eröffnung am Freitag, 12. Juni, 18 Uhr). Mit welchem Ziel? Wir haben bei Thomas Fuchs nachgefragt.