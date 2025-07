08.07.2025 - 10:46 Uhr , aktualisiert am 09.07.2025 - 08:56 Uhr

Heißluftfritteusen liegen im Trend – doch welche Modelle taugen wirklich etwas? Stiftung Warentest hat aktuelle Geräte geprüft. Drei gut bewertete Modelle sind jetzt deutlich günstiger zu haben.

Katrin Jokic 08.07.2025 - 10:46 Uhr

Heißluftfritteusen boomen – und das aus gutem Grund: Sie garen Pommes, Gemüse, Fleisch oder Fisch schnell, fettarm und energiesparend. Vor allem kleinere Haushalte oder Menschen, die unkompliziert kochen wollen, setzen inzwischen auf Airfryer statt auf Pfanne oder Ofen. Die Geräte benötigen kaum Öl, erreichen hohe Temperaturen in kurzer Zeit und lassen sich einfach bedienen. Kein Wunder also, dass die Stiftung Warentest regelmäßig prüft, welche Modelle tatsächlich halten, was sie versprechen.