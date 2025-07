Die Amazon Prime Days bringen wie jedes Jahr eine Vielzahl an Angeboten. Wer gerade einen neuen Akkustaubsauger sucht, kann derzeit bei zwei Modellen sparen, die von der Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil „gut“ bewertet wurden.

Zwar gehören sie nicht zu den Testsiegern – diese stammen von Miele und sind aktuell nicht über Amazon erhältlich – doch beide Geräte bieten eine ordentliche Leistung und schneiden im Vergleich zur Konkurrenz gut ab.

Bosch Unlimited 7: Solide Leistung, großer Rabatt

Der Bosch Unlimited 7 BSS715CARP erhielt bei Stiftung Warentest die Gesamtnote gut (2,4). Besonders überzeugt hat er in den Kategorien Saugen, Handhabung und Haltbarkeit. Auch in puncto Sicherheit und Schadstoffe gab es Bestnoten. Lediglich die Umwelteigenschaften wurden mit „befriedigend“ bewertet.

Der durchschnittliche Onlinepreis lag laut Warentest zuletzt bei 463 Euro (Stand: 07.07.2025). Bei Amazon wird der Sauger aktuell im Rahmen der Prime Days für 269,99 Euro angeboten. Gegenüber der dort genannten UVP von etwa 330 Euro ergibt sich eine Ersparnis von rund 60 Euro – im Vergleich zum Durchschnittspreis sind es sogar bis zu 190 Euro.

-> Hier geht’s zum Angebot*

Rowenta X-Force Flex 13.60: Flexibel einsetzbar

Auch der Rowenta RH9A36 X-Force Flex 13.60 Allergy wurde von Stiftung Warentest mit gut (2,5) bewertet. Die Saugleistung erhielt die Teilnote gut, Handhabung ebenfalls gut. Besonders positiv stachen Haltbarkeit, Sicherheit und Schadstoffe hervor. Die Umwelteigenschaften schnitten etwas besser ab als beim Bosch-Modell.

Der mittlere Onlinepreis lag zuletzt bei 289 Euro. Amazon listet das Gerät zurzeit mit einer UVP von 359 Euro und bietet es für 236,54 Euro an – eine Ersparnis von rund 120 Euro ist also drin.

-> Hier geht’s zum Angebot*

Nicht Testsieger – aber trotzdem gut

Wichtig zu wissen: Beide Modelle gehören nicht zu den Testsiegern bei Stiftung Warentest. Die besten Bewertungen gingen an Geräte von Miele – diese sind derzeit allerdings nicht über Amazon erhältlich. Wer auf das bestbewertete Modell setzen will, muss außerdem tief in die Tasche greifen: Der aktuelle Miele-Testsieger kostet über 700 Euro.

Abseits von Miele gibt es im aktuellen Test nur zwei weitere kabellose Staubsauger, die überhaupt das Qualitätsurteil „gut“ erhielten: Bosch und Rowenta. Alle anderen getesteten Akkusauger schnitten maximal mit „befriedigend“ ab. Der Rowenta X-Force Flex 13.60 ist dabei sogar der günstigste Staubsauger mit dem Qualitätsurteil „gut“ im gesamten Vergleich.

Damit sind die beiden Modelle solide Alternativen im mittleren Preissegment, die in mehreren Prüfkategorien – etwa Saugleistung, Haltbarkeit und Sicherheit – mit guten oder sogar sehr guten Noten überzeugen konnten.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Wer nicht auf das absolute Spitzenmodell angewiesen ist, sondern einen zuverlässigen Akkusauger für den Alltag sucht, kann bei den aktuellen Angeboten guten Gewissens zugreifen. Die beiden Geräte gehören zu den wenigen derzeit bei Amazon verfügbaren Modellen, die überhaupt eine positive Bewertung von Stiftung Warentest erhalten haben – ein nicht unwichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung.

*ANZEIGE. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links ein Produkt kaufen, erhalten wir eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.

Hinweis: Preise und Verfügbarkeiten können sich während der Prime Days schnell ändern. Alle Angaben basieren auf dem Stand vom 08.07.2025, 08:45 Uhr.