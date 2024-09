Marc-André ter Stegen fasst sich sofort ans Knie. Der deutsche Nationaltorwart des FC Barcelona erleidet eine Verletzung - selbst das Spielfeld verlassen kann er nicht.

dpa 22.09.2024 - 20:38 Uhr

Villarreal - Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat sich beim 5:1 (3:0)-Erfolg des FC Barcelona beim FC Villarreal womöglich schwer am Knie verletzt. Der 32-Jährige kam bei einer Abwehraktion im Anschluss an eine Ecke des Gegners kurz vor der Pause auf dem rechten Bein auf und fiel sofort auf den Rasen. Der Barça-Kapitän musste mit einer Trage vom Feld getragen werden. Trainer Hansi Flick, der den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel einfuhr, schaute sich das mit sorgenvollem Blick an.