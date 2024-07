Prinz George hat kein Glück – drei Jahre nach Wembley muss der Zehnjährige schon wieder mitansehen, wie seine Three Lions ein EM-Finale verlieren.

Theresa Schäfer /dpa 15.07.2024 - 08:48 Uhr

Wieder nichts: Nach 2021 hat England auch das diesjährige Fußball-EM-Finale in Deutschland verloren. Genauso wie vor drei Jahren mussten Prinz William und sein zehn Jahre alter Sohn Prinz George mit ansehen, wie die Three Lions eine Finalniederlage kassierten. Gegen Spanien glichen die Engländer am Sonntag im Berliner Olympiastadion einen Rückstand zwar zwischenzeitlich noch einmal aus, mussten dann aber ein spätes K.o. in Form des 1:2-Siegtors von Spaniens Mikel Oyarzabal hinnehmen.