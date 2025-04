Prinz Harry verlässt seine Stiftung Sentebale, die Vorsitzende schlägt mit harten Vorwürfen zurück. Der Marke Sussex, ohnehin angekratzt, tut der Knatsch nicht gut.

Theresa Schäfer 03.04.2025 - 11:43 Uhr

Im April vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung – oder sah zumindest so aus: Da stand Sophie Chandauka augenscheinlich einträchtig neben Prinz Harry und Herzogin Meghan, als in Wellington, Florida, der Pokal eines Charity-Poloturniers übergeben wurde. Der Erlös der Veranstaltung ging an Harrys Herzensprojekt: Sentebale.