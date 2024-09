Früher hatte Prinz Harry phänomenale Beliebtheitswerte. Dann kehrte er der Heimat den Rücken. Doch der Boulevard beißt sich in einer Art Hassliebe immer noch an ihm und Meghan fest.

Theresa Schäfer 13.09.2024 - 06:00 Uhr

Der britische Boulevard tut sich schwer loszulassen. Seit vier Jahren lebt Prinz Harry nicht mehr auf der Insel, aber aus den Augen heißt in seinem Fall noch lange nicht aus dem Sinn. Was Harry und seine Frau Herzogin Meghan treiben, beschäftigt die Blätter, die dem Zweitgeborenen von König Charles III. in Hassliebe verbunden scheinen. Kurz vor Harrys 40. Geburtstag am Sonntag spekulieren „Sun“, „Daily Mail“ und „Mirror“, der Prinz habe Sehnsucht nach „good old England“. „Harry fühlt sich in Kalifornien immer isolierter“, zitiert die „Sun“ eine Quelle, die aber, wie so oft, anonym bleibt. Und die „Mail on Sunday“ schrieb, Harry suche wieder Kontakt zu alten Freunden und früheren Vertrauten aus dem Palast.