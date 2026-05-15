Familie Gross investiert vier Millionen Euro in Spa, Nachhaltigkeit und ein lichtdurchflutetes Bergblick-Restaurant – und verbindet Naturerlebnis mit dem gewachsenen Flair des Hauses.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Mitten in den Allgäuer Bergen entwickelt sich das Vier-Sterne Natur- und Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad behutsam weiter – mit einer klaren Vision: Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und moderner Komfort sollen im Einklang stehen, ohne den besonderen Charakter des Hauses zu verändern.

Der Natur ganz nah Die Gastgeberfamilie Gross setzt dabei bewusst auf langlebige Lösungen und eine Architektur, die die Natur nach innen holt. Bis 2027 sollen sämtliche Balkone des Hauses außen mit Photovoltaik ausgestattet werden – ein weiterer Schritt hin zu einem nachhaltigen Hotelbetrieb, der Ressourcen achtsam nutzt, ohne dabei auf Komfort oder Atmosphäre zu verzichten.

Besonders sichtbar wird diese Entwicklung im neuen Restaurantanbau. Bodentiefe Fenster öffnen den Blick weit in die Allgäuer Berge und lassen Innen- und Außenraum beinahe miteinander verschmelzen. Licht, Natur und Landschaft werden damit Teil des gesamten Raumerlebnisses. Gleichzeitig bleibt der gewachsene Charakter des Hauses erhalten: historische Bleiglasdecken, gemütliche Sessel und liebevoll bewahrte Details sorgen für jene besondere Atmosphäre, die Gäste seit Jahren schätzen.

Mitten in der Natur

Die besondere Lage oberhalb von Bad Oberdorf prägt das Haus dabei bis heute. Wanderwege beginnen direkt vor der Haustür und führen hinaus in die Allgäuer Bergwelt. Gleichzeitig öffnet sich der Blick auf die Berge beinahe überall im Hotel – denn alle Zimmer verfügen über einen Südbalkon mit Bergblick. Auch der weitläufige Garten gehört für viele Gäste zu jenen stillen Besonderheiten des Hauses, die den Aufenthalt entschleunigen und die Ruhe der Alleinlage spürbar machen.

Ein Wellnessbereich zum Verlieben

Der Wellnessbereich selbst gehört seit vielen Jahren zu den Herzstücken des Hauses. Drei Wasserwelten mit Innenpool, Infinity-Außenpool und Whirlpool, fünf Saunen sowie großzügige Ruhebereiche im Innen- und Außenbereich schaffen viel Raum zum Entspannen. Dazu kommen die besondere Ruhe des Hauses, die klare Bergluft und der direkte Blick in die Natur.

Mit dem neuen Spa-Café wird dieser Bereich nun erweitert. Gäste erhalten dort ganztägig Nüsschen, Trockenobst und kostenlose Heißgetränke sowie einen inkludierten Nachmittagssnack – unkompliziert und bewusst auch für Gäste gedacht, die den Tag entspannt im Bademantel verbringen möchten. Damit entwickelt das Hotel seinen Wellnessgedanken weiter, ohne ihn neu erfinden zu wollen: entschleunigt, gemütlich und nah an den Bedürfnissen der Gäste.

Wo die Zeit stillsteht

So verbindet das Prinz-Luitpold-Bad heute vieles, was oft als Gegensatz gesehen wird: Geschichte und Moderne, Nachhaltigkeit und Behaglichkeit, Natur und Komfort. Gerade dieses unaufgeregte Zusammenspiel macht den besonderen Charakter des Hauses aus.

Weitere Kontaktdaten:

Familie Gross

Adresse: Andreas-Gross-Str. 7, 87541 Bad Hindelang

Telefon: +49 8324 8900

E-Mail: info@luitpoldbad.de