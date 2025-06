Ein heller Raum mit Fenstern, gemütlichem Sofa und Teppich erwartet einen, wenn man das Tonstudio Prinz im Stuttgarter Süden betritt. Hier gibt‘s von Anfang an Wohnzimmer-Wohlfühlatmosphäre - und genauso soll das auch sein, wie Henri Schweizer und Nico Zeitz beim Ortsbesuch erzählen. In der Küche kann man sich Snacks und Getränke machen, in einem Nebenzimmer darf man rauchen und dann kommt das Wichtigste, die Instrumente. Es gibt Gitarren, ein Upright-, und ein Arturia Keylab 88 MIDI Piano und schließlich das Apollo Twin X Interface, mit dem man alles mit dem Laptop verbinden kann. Mikrofone, Monitor, Kopfhörer - alles ist da und einsatzbereit. Auf 65 Quadratmetern betreibt das Produzentenduo Tandr seit Anfang Mai das Tonstudio Prinz am Südheimer Platz.

Bessere Reichweite und Strukturen mit Prinz

Die Prinz Studios sind ein Tonstudio-Franchise, das im deutschsprachigen Raum mittlerweile 17 Standorte hat und von Rapper und Musikmanager Johan Jimi Prinz ins Leben gerufen wurden. Wer eine Session im Prinz Studio buchen will, wählt online ein Zeitfenster, beginnend ab drei Stunden, bis hin zu einem ganzen Tag und kann sich dann entweder mit oder ohne Support an Mics und Soundlab austoben. Die Preise beginnen bei 160 Euro und richten sich dann nach Zeit und Bedarf. „Meistens buchen die Leute drei Stunden-Slots“, erzählt Nico Zeitz. „Künstler:innen können hier ganz autark arbeiten, oder man kann uns auch fürs Mixing oder Mastering dazubuchen. Die Leute, die hier her kommen, wollen vor allem einen entspannten Ort für kreative Arbeit und Aufnahmen in hoher Qualität“, sagt er.

Seit Mai in Stuttgart-Süd

Der offizielle Launch der Stuttgarter Prinz-Dependance war Anfang Mai. Eigentlich sind Henri Schweizer (27) und Nico Zeitz (26), aka Tandr, schon vor zwei Jahren nach Südheim gezogen, damals noch unter dem Namen "Tohnstudio". Inzwischen haben sich beim Tonstudio-Franchise angedockt, um ihr Branding zu verbessern, wie sie sagen. „Reichweite, Kontakte und Strukturen sind so viel besser und leichter“, erzählt Schweizer. Schweizer und Zeitz, die sich beim Studium der Musikproduktion an der Akademie Deutsche Pop kennengelernt haben, waren mit ihrem „Tohnstudio“ zuvor am Schlachthof im Stuttgarter Osten zu finden.



Im Studio mit Kontra K und PA Sports

Die meisten Musiker:innen die zu ihnen kommen, befinden sich auf einem mittleren Level und sind noch nicht bei einem Label unter Vertrag. In Kooperationen entstehen viele neue Projekte, wie mit den Rappern Rapressiv, Makhulo oder TOFF. Mit Tandr haben sie die Songs „Falterblau“, „Graue Rosen“ und zuletzt „Schmetterling“ veröffentlicht. Hip-Hop und Pop, aber auch Metal- und Rockeinflüsse sind bei ihnen zu finden. In Berlin waren sie etwa schon mit PA Sports im Studio, und auch für Kontra K duften sie schon einen Mix machen. Worauf es ihnen bei den Sessions ankommt? Am wichtigsten sei ihnen das Menschliche, sagen sie. „Wir sind der Überzeugung, dass man nur wirklich geile Kunst machen kann, wenn es auch persönlich wird, und wenn wir die Intention der Leute verstehen“, sagt Zeitz. „Vibe und Connection, sind dann das Wichtigste!“

Braucht man für einen Hit überhaupt noch ein Tonstudio?

Und lohnt sich ein Tonstudio im Zeitalter von KI, Home-Recording und Musikproduktions-Apps wie Garage Band eigentlich noch? – „Ja, klar! Trotz aller Technologie“, sagt Schweizer. Musik entstehe nun mal zwischen Menschen und wenn die sich wohlfühlen, würde die Musik auch gut werden. „Klar kannst du auch im Schlafzimmer einen Hit produzieren“, sagt Schweizer, „aber wenn man sich gegenseitig hilft, wird es immer besser“. Ungefähr drei bis vier Sessions finden momentan in der Woche in ihrem Studio statt. Manchmal sind sie bis nachts um zwei dort, um an den Songs zu basteln. Sonntags mal frei zu haben, sei schon auch Luxus. Sofort mag man aber glauben, dass die Zusammenarbeit mit den beiden Spaß macht und sie nicht locker lassen, bis sie was Gutes im Kasten haben. Mit ihrer sympathischen und offenen Art schaffen sie dafür genau die richtige Basis.



Die Prinz Studios

Das Stuttgarter Prinz Studio befindet sich seit Anfang Mai am Südheimer Platz, zwischen Aldi und Shell-Tankstelle. Das erste Prinz Studio wurde 2019 gegründet. Mittlerweile gibt es 17 Dependancen im deutschsprachigen Raum, von Berlin über Köln bis Bern. Begründer der Prinz Studios ist der 25-jährige Rapper und Musikmanager Johan Jimi Prinz aus Recklinghausen. Über die Website der Prinz Studios wählt man in der jeweiligen Stadt sein Studio und bucht einen gewünschten Time-Slot. Die Preise richten sich nach Zeit und Bedarf.

Prinz Studios Stuttgart, Böblinger Str. 245, Stuttgart-Süd