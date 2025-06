16 kleine Pfoten tapsen durch Adelaide Cottage. Ein Geburtstagsfoto von Prinz William zeigen den Hundenachwuchs im Hause Wales. Wie kommt man wohl an einen royalen Welpen?

Gibt es größeres Instagram-Gold als tapsige Welpen? Vielleicht wenn sie auf dem Schoß eines waschechten Prinzen herumturnen. Das Foto, das am Wochenende auf dem offiziellen Account des britischen Thronfolgerpaares William und Kate, zum 43. Geburtstag des Prinzen gepostet wurde, hat die Social-Media-Gemeinde zumindest sehr entzückt. „Mein Herz ist gerade explodiert“ oder „Einfach zauberhaft“ lauteten die Kommentare. Bislang hat der Post über eine halbe Million „Gefällt mir“ bekommen.

Die Welpen, zwei schokoladenbraun, einer schwarz, sind offenbar die Babys von Orla, der Hündin der Familie Wales. Der Spaniel kommt aus der Hundezucht von James Middleton, dem jüngeren Bruder von Prinzessin Kate. Einen vierten Welpen, berichten übereinstimmend britische Medien, gibt es auch, er ist auf dem Bild aber nicht zu sehen.

James Middleton hat aus seiner Leidenschaft für Hunde inzwischen ein ganzes Business gemacht. „James & Ella“ heißt seine Hundefuttermarke, die der 38-Jährige sehr geschickt vermarktet. Auch mit persönlichen Details: Die Hündin Ella, die vor anderthalb Jahren starb, habe ihm nicht nur durch seine Depressionen geholfen, durch sie habe er auch seine Frau Alizee kennengelernt. Middleton ist ein Meister des „Cute Marketing“ – auf seinem Instagram-Account stapft er mit Frau, Sohn und Hunden durch Wälder und Hochmoore. Dazwischen streut er Werbung für Trockenfutter und Leckerli.

Daneben züchtet James Middleton aber auch: Aus ebenjener Spaniel-Zucht stammt Orla, die rabenschwarze Hündin der Wales’. Als er 2021 den Wurf verabschiedete, zu dem offenbar auch Orla gehörte, schrieb er: „Vor 56 Tagen wurdet Ihr geboren. 56 Tage mit frühem Aufstehen, viel Hundekacke und halbaufgefressenen Socken – aber auch 56 Tage puren Glücks, Euch beim Wachsen zuzusehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, Euch gehen zu lassen.“ James Middleton war aber sicher, dass er die Hundebabys in gute Hände geben würde: „Es ist traurig, euch gehen zu sehen und, ja, ich werde wahrscheinlich weinen. Aber ich freue mich auch, denn eure neuen Zuhause schwappen vor Liebe über. (...) Macht mich stolz und vergesst nicht zu schreiben.“

Für seine Nichte Charlotte und seine Neffen George und Louis sei es toll, „dass sie einen Hund in ihrem Leben haben“, sagte James Middleton in einem Interview. Er habe viele Bettelbriefe an seine Eltern schreiben müssen, bevor er Tilly, seinen ersten Hund, bekommen habe.

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen Orla regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen, die Hündin begleitete die Prinzessin von Wales auch schon zum Polo.

Die Windsors sind bekannt für ihre große Hundeliebe. Williams verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II., besaß seit ihrer Thronbesteigung 1952 mehr als 30 Corgis, spitzohrige walisische Hütehunde. Herzogin Camilla und Prinz Charles teilen Clarence House mit Jack-Russell-Terriern. Auch Williams Bruder Harry und seine Frau Meghan haben Hunde in ihrem Zuhause in den USA – nach dem Motto „Adopt, don’t shop“ holen sie sie aus Tierheimen.

Jetzt fragen sich natürlich alle, was mit Orlas Welpen passiert, wenn die Zeit gekommen ist, ihr royales Zuhause Adelaide Cottage in Windsor zu verlassen. Werden die Wales’ einen der Welpen behalten? Werden sie innerhalb der royalen Familie weitergegeben? Oder kommt eine ganz normalsterbliche britische Familie rund um Windsor in den Genuss eines königlichen Welpen?