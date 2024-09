44 Jahre Altersunterschied liegen zwischen der niederländischen Kronprinzessin Amalia und Sarah Ferguson, der früheren Herzogin von York. Modisch liegen die beiden aber augenscheinlich ganz dicht beieinander – beide haben nämlich das identische Kleid im Schrank hängen.

Zum „Prinsjesdag“ am vergangenen Dienstag kam die 20-jährige Prinzessin Amalia in einer flaschengrünen Robe mit raffiniertem Cut-Out zum königlichen Theater in Den Haag, wo ihr Vater König Willem-Alexander die Thronrede verlas, die ihm die neue rechts-konservative Regierung geschrieben hatte.

Prinzessin Amalia ensteigt der goldenen königlichen Kutsche. Foto: Imago/NL Beeld / Patrick van Emst

Das Crêpe-Kleid mit den auffälligen bodenlangen Ärmeln, die einen Cape-Look kreieren, stammt – einschlägige Modeblogs erkannten es sofort – von dem Londoner Modehaus Safiyaa. Die Spezialität des Labels der Designerin Daniela Karnuts sind Cape-Kleider, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan gehören zu den Kundinnen.

Eine starke Woche vor dem niederländischen „Prinsjesdag“ hatte Sarah Ferguson, die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, das gleiche Kleid im schwedischen Göteborg ausgeführt. „Fergie“ hatte dort eine Gala der „Perfect World Foundation“ besucht.

Sarah Ferguson überreicht der Sängerin Ellie Goulding (rechts) einen Preis. Foto: imago/IMAGO/Thomas Johansson/TT

Es kommt gar nicht so selten vor, dass royale Damen mit dem identischen Designerteil doppeltes Lottchen spielen. Mal trifft es Schwedens Kronprinzessin Victoria und Königin Máxima der Niederlande, ...

Foto: imago/TT/PPE

... dann Großbritanniens Prinzessin Kate und die dänische Königin Mary.

Foto: Imago/IMAGO/Dubreuil Corinne/ABACA/Imago/PPE/PPE

Zum Glück für die Königinnen, Prinzessinnen und Herzoginnen liegen meist Monate oder Jahre dazwischen – auffallen tut es aber trotzdem, schließlich gehören Königin Mary, Prinzessin Kate oder Prinzessin Victoria zu den meistfotografierten Frauen der Welt.

Royals im gleichen Kleid – in unserer Bildergalerie zeigen wir unfreiwillige Déjà-vu-Momente!