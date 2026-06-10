Als die Olympischen Spiele 1976 in Montréal stattfanden, schrieb eine Angehörige der britischen Königsfamilie Sportgeschichte. Die Royal Family erinnert nun mit einem historischen Foto an den besonderen Auftritt vor 50 Jahren.
10.06.2026 - 09:35 Uhr
Vor 50 Jahren schrieb Prinzessin Anne olympische Geschichte: Die Schwester von König Charles III. war 1976 die erste Angehörige der britischen Königsfamilie, die an Olympischen Spielen teilnahm. Anlässlich des Jubiläums erinnerte die Royal Family nun auf Instagram an ihren besonderen Auftritt bei den Sommerspielen in Montréal.