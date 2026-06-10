Als die Olympischen Spiele 1976 in Montréal stattfanden, schrieb eine Angehörige der britischen Königsfamilie Sportgeschichte. Die Royal Family erinnert nun mit einem historischen Foto an den besonderen Auftritt vor 50 Jahren.

Vor 50 Jahren schrieb Prinzessin Anne olympische Geschichte: Die Schwester von König Charles III. war 1976 die erste Angehörige der britischen Königsfamilie, die an Olympischen Spielen teilnahm. Anlässlich des Jubiläums erinnerte die Royal Family nun auf Instagram an ihren besonderen Auftritt bei den Sommerspielen in Montréal.

„Wir feiern das 50-jährige Jubiläum der Teilnahme der Princess Royal an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal“, schrieb die königliche Familie zu einem historischen Schwarz-Weiß-Foto der Prinzessin im Sattel. Das Bild zeigt Anne mit einer Jacke, auf der „Great Britain“ steht.

Erste Royal bei Olympischen Spielen

Wie die Royal Family in einer Instagram-Story mitteilte, nahm Prinzessin Anne am Dienstag an einem Empfang teil, bei dem ehemalige Mitglieder der britischen Teams der Sommer- und Winterspiele 1976 zusammenkamen.

Dabei erinnerte der Palast auch an einen besonderen Meilenstein: Anne war das erste Mitglied der königlichen Familie, das bei Olympischen Spielen antrat. Sie startete in Montréal im Vielseitigkeitsreiten und ritt dabei „Goodwill“, ein Pferd ihrer Mutter, der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II.

„Ihre Königliche Hoheit war das erste Mitglied der Königsfamilie, das an den Olympischen Spielen teilnahm, als sie auf dem Pferd „Goodwill“ von Königin Elizabeth II. im dreitägigen Vielseitigkeitswettbewerb antrat“, hieß es in der Mitteilung.

Von der Familie begleitet

Bei den Spielen in Kanada wurde Anne von mehreren Familienmitgliedern unterstützt. Fotos der damaligen Wettkämpfe zeigen ihre Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, ihren damaligen Ehemann Mark Phillips sowie ihre Brüder Charles, Andrew und Edward.

Sportlich verlief der Wettbewerb für die Prinzessin allerdings nicht nach Wunsch. In der Einzelwertung der Vielseitigkeit belegte sie mit Goodwill den 24. Platz. Die britische Mannschaft erhielt keine Gesamtwertung, nachdem zwei der vier Teammitglieder den Wettbewerb nicht beenden konnten.

Prinz Philip gibt Prinzessin Anne einige Ratschläge, während Königin Elizabeth II., Prinz Charles und Prinz Andrew zuhören, bevor sie am 24. Juli 1976 in Bromont, Quebec, an den dreitägigen Reitwettkämpfen im Geländeritt teilnimmt. Die Olympischen Spiele wurden in Montreal von der Königin offiziell eröffnet. (Bild: IMAGO / ZUMA Press)

Erfolgreiche Reiterin

Die Olympiateilnahme war kein Zufall. Anne zählt zu den erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte der britischen Königsfamilie. Seit Ende der 1960er-Jahre nimmt sie öffentliche Aufgaben wahr, gleichzeitig widmete sie sich intensiv dem Reitsport.

Sie war Schülerin der Spanischen Hofreitschule in Wien und feierte insbesondere im Military-Sport große Erfolge. 1971 gewann sie die Europameisterschaft im Einzel, vier Jahre später folgte eine weitere Medaille mit Silber. Im selben Jahr wurde Anne im Vereinigten Königreich zudem zur Sportlerin des Jahres gewählt.

Ihre Verbindung zum olympischen Sport blieb auch nach ihrer aktiven Karriere bestehen: Seit 1988 ist Prinzessin Anne Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Auch ihre Tochter war Olympionikin

Prinzessin Anne blieb nicht das einzige Mitglied der Familie mit Olympia-Erfahrung. Auch ihre Tochter Zara Tindall (geb. Phillips) machte sich als erfolgreiche Reiterin einen Namen. Sie gewann 2006 den Weltmeistertitel in der Vielseitigkeit und nahm an den Olympischen Spielen 2012 in London teil. Dort holte sie gemeinsam mit dem britischen Team die Silbermedaille. Damit wurde Zara Tindall das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das bei Olympischen Spielen eine Medaille gewann.

Spiele mit mäßiger Ausbeute für Großbritannien

Die Olympischen Sommerspiele 1976 fanden vom 17. Juli bis 1. August in Montréal statt. Großbritannien belegte damals im Medaillenspiegel den 13. Platz.

Für Prinzessin Anne bleibt die Veranstaltung dennoch vor allem aus einem anderen Grund in Erinnerung: Sie ebnete als erste Royal den Weg für weitere Mitglieder der Königsfamilie bei Olympischen Spielen – ein historischer Moment, an den die Royal Family nun 50 Jahre später erinnerte.