Beinahe lenkt die Form vom Inhalt ab: Honigfarbenes Licht, körnige Super-8-Ästhetik, Prinz George, der in die Kamera fragt: „Läuft das schon?“ So privat, so innig haben wir die Wales’ noch nie gesehen. Das Video, das der Kensington Palace am frühen Montagabend veröffentlichte, sendet die Botschaft: Uns geht es – wieder – gut. Mir geht es gut.

Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie beendet. Nach vielen Monaten lässt diese Botschaft viele Britinnen und Briten aufatmen. Keir Starmer, Großbritanniens Premier dürfte vielen seiner Landsleute aus der Seele gesprochen haben, als er auf X (früher Twitter) schrieb: „Ich freue mich zu hören, dass die Prinzessin von Wales die Chemotherapie beendet hat.“ „Im Namen des ganzen Landes“ sende er die besten Wünsche für eine vollständige Genesung.

Die 42-jährige Kate zeigt sich in dem Video gelöst, entspannt, aber auch nachdenklich. Künstlerisch-verwackelt folgt die Kamera des Filmemachers Will Warr Kate, William und den drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis durch Wald, Wiesen und Strand – oft in Zeitlupe oder mit nostalgischen Filtern. Sie ist dabei, wenn Kate im Auto fährt. Die Familie spielt Karten, William fummelt einen Käfer aus Charlottes Haaren. Die Aufnahmen sind in Norfolk entstanden, wo Prinz William und Prinzessin Kate ihren Landsitz Anmer Hall haben.

Fast wie ein künstlerischer Kurzfilm wirkt das Video und lenkt beinahe von Kates Worten ab, die über die Szenen gelegt sind: „Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie. Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren.“ Die Botschaft ist tief persönlich, wie die Bilder, die man dazu sieht: Kate und William halten Händchen, liegen in den Dünen und kuscheln. Auch Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, tauchen in dem Video auf – beim Karten spielen mit den Enkelkindern.

Jetzt wird Kate peu à peu zurückkehren in die Öffentlichkeit, zu ihren royalen Verpflichtungen. In den nächsten Monaten wolle sie wieder Termine im Auftrag der Krone wahrnehmen, kündigt die 42-Jährige an. Als gesetzt gelten die Feierlichkeiten zum „Remembrance Sunday“ im November und der Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey. Über den Sommer hatte Prinzessin Kate zwei öffentliche Termine wahrgenommen: Im Juni „Trooping the Colour“, die Geburtstagsparade für König Charles III., und im Juli das Finale von Wimbledon.

Mit dem Clip schließt sich nun der Kreis. Mit einer Videobotschaft hatte die Prinzessin der Welt im Frühjahr verkündet, dass sie Krebs hat. Damals saß sie allein auf einer Bank im Park von Anmer Hall, sah schmal aus und blass. Mit einem Video teilt sie einer erleichterten Nation jetzt mit, dass sie ihre Chemotherapie hinter sich hat. Die „Reise“ mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar, betonte Kate nun. „Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles.“

„Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben“, sagte Kate. Trotz allem, was geschehen ist, gehe sie mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit für das Leben in diese Phase der Genesung.

Zum Schluss hat die Prinzessin von Wales noch eine Botschaft an die Menschen, die wie sie mit einer Krebserkrankung kämpfen: „Ich bleibe an eurer Seite – Hand in Hand. Aus Dunkelheit kann Licht kommen. Lasst dieses Licht hell leuchten.“