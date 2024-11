Kommende Woche steht im britischen Königshaus ein Staatsbesuch an: Der Emir von Katar kommt. Prinzessin Kate wird an dem Pflichttermin teilnehmen – auf das Staatsbankett verzichtet sie aber.

Ein Treffen mit den Opferfamilien des Massakers von Southport, ein Konzert in der Royal Albert Hall, ein Auftritt am „Remembrance Sunday“ – der Palast versucht, Prinzessin Kates Terminlast im Rahmen zu halten, seit die 42-Jährige im September verkündet hat, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat.

In der kommenden Woche steht für das britische Königshaus aber ein wichtiger Termin an: Der Emir von Katar kommt zum Staatsbesuch. Am Dienstag wird Tamim bin Hamad Al Thani zusammen mit Sheikha Jawaher, einer seiner drei Frauen, in London erwartet.

Staatsbesuche sind für den Palast eine große Sache, die von langer Hand und generalstabsmäßig geplant werden. König Charles III. lädt ein – wenn auch die britische Regierung vorgibt, wen. Die Besuche an sich laufen immer nach dem selben Muster ab: Der Besuch wird mit einer Willkommenszeremonie an der Horse Guards Parade begrüßt. Anschließend fahren die Royals mit ihren Gästen in Kutschen zum Buckingham Palace. Abends gibt es dort ein Galadiner. König Charles und Königin Camilla haben bislang erst drei Staatsbesuche ausgerichtet – aber während der Regentschaft Queen Elizabeths II. an Dutzenden teilgenommen.

Prinz William und Prinzessin Kate begrüßen die Katarer

Für Prinzessin Kate und Prinz William als Thronfolger ist der Besuch der Katarer ein Pflichttermin. Die Prinzessin von Wales wird aber nicht den kompletten Tag absolvieren. Wie der Kensington Palace mitteilte, werde Kate zwar am Mittag bei der Zeremonie der Ehrengarde dabei sein und auch mit der Kutsche fahren, abends beim Staatsbankett werde Prinz William aber allein erwartet.

Prinz William und Prinzessin Kate beim Diplomatenempfang im vergangenen Jahr Foto: POOL/JONATHAN BRADY

So muss also noch ein glamouröser Abend im Buckingham Palace ohne den unbestrittenen Star der Windsors auskommen: Vergangene Woche war William schon ohne seine Frau beim Diplomatenempfang im Buckingham Palace. Die Mitglieder des Diplomatischen Corps werden vom Monarchen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in den Palast geladen, schon Charles’ Mutter machte das so. Normalerweise ist Kate dabei der strahlende Mittelpunkt – immer in einem anderen spektakulären Abendkleid, im Haar eine Tiara aus der Windsor’schen Schmuckschatulle, die blaue Schärpe mit dem Malteserkreuz des „Royal Victorian Order“ umgelegt.

Doch die Prinzessin hält sich offenbar sehr genau an den Rat ihrer Ärzte, sich nicht zu schnell zu viel zuzumuten. „Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben“, sagte die 42-Jährige in ihrer Videobotschaft im September. „Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben.“

Bei einem Termin, das hat der Kensington Palace schon angekündigt, wird man Prinzessin Kate in diesem Jahr aber auf jeden Fall noch sehen: Ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, das die Prinzessin von Wales inzwischen zum vierten Mal ausrichtet. Es wird am 6. Dezember aufgezeichnet und an Weihnachten ausgestrahlt. Dazu wird sie die Mädchen und Jungen einladen, die die schreckliche Messerattacke auf einen Kindertanzkurs in Southport im Sommer überlebten, bei der drei Mädchen starben. Ihnen, den Familien der Opfer und den Ersthelfern galt im Oktober auch Williams und Kates erster gemeinsamer offizieller Besuch nach dem Ende von Kates Chemotherapie.