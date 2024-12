Der Emir von Katar und seine Frau sind bei König Charles III. und Königin Camilla zu Besuch. Prinzessin Kate begrüßt sie am Mittag, am Abend fehlt sie aber. Für Glanz sorgen Victoria und David Beckham.

Die kalte Londoner Winterluft mied Königin Camilla am Dienstag lieber. Schließlich ist die 77-Jährige gerade erst von einer Lungenentzündung genesen. Prinz William und Prinzessin Kate empfingen am Mittag zusammen mit König Charles III. am Exerzierplatz Horse Guards Parade den Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, und seine Frau. Abends wechselte die Besetzung der Windsor-Frauen dann: Kate blieb zu Hause, Camilla bestritt zusammen mit ihrem Mann, Prinz William und der „Princess Royal“ Anne das Staatsbankett im Buckingham Palace.

Den „Glamour Gap“, den Kates Abwesenheit auftat, schlossen illustre Gäste wie Victoria und David Beckham. Der Ex-Fußballer war 2022 eines der prominenten Werbegesichter der umstrittenen Fußball-WM in dem Wüstenstaat – und bekam dafür angeblich ein fürstliches Gehalt. Seine Frau trug ein bodenlanges Kleid in einem dunklen Violettton, das aus der eigenen Kollektion der Designerin zu stammen schien.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Royals in London Kate und William begrüßen Emir von Katar zum Staatsbesuch Mit royalem Pomp beeindruckt das Vereinigte Königreich seine Gäste. Teile des Programms finden aber ohne die beiden wichtigsten Frauen der Royal Family statt.

Dunkles Rot bestimmte die Looks des ganzen Tages: Sheikha Jawaher, die Frau des Emirs, trug ein Ensemble aus Abendkleid und Samtüberwurf in einem dunklen Burgunderton. Königin Camilla setzte ebenfalls auf Samt – ihre Robe leuchtete in festlichem Rubinrot. Die Farbwahl war kein Zufall, sondern eine freundliche Geste an die Gäste: Bordeauxrot ist eine der Landesfarben der Katarer.

König Charles III. (Mitte), Prinzessin Kate und Prinz William (links neben seinem Vater) empfingen den Emir von Katar und seine Frau (ganz rechts). Foto: POOL/KIN CHEUNG

Auch Prinzessin Kate hatte sich am Mittag auf der Horse Guards Parade an der Farbdiplomatie beteiligt, die seinerzeit schon Queen Elizabeth II. praktizierte: Die 42-Jährige kombinierte zu einem Alexander-McQueen-Mantel in einem satten Merlotton einen Fascinator in der gleichen Farbe. Darunter trug die Prinzessin von Wales ein Tageskleid von Eponine. Das Kleid und der Hut sind nicht neu, die Frau von Prinz William trug das selbe Ensemble im September 2023 bei einem Besuch in Wales, wo das Thronfolgerpaar dem ersten Todestag von Queen Elizabeth II. gedachte. Vor zwei Jahren hatte Kate das Kleid auch schon zum Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey ausgeführt.

Vor zwei Jahren trug Prinzessin Kate das Mantelkleid beim Weihnachtssingen in der Westminster Abbey. Foto: Imago/IMAGO/i-Images / Pool

Dass Prinzessin Kate das Staatsbankett für die Katarer am Abend ausfallen lassen würde, hatte der Kensington Palace bereits vergangene Woche mitgeteilt. Die 42-Jährige, die in diesem Jahr monatelang gegen den Krebs kämpfte, hat im September ihre Chemotherapie beendet. Das Königshaus bemüht sich seither, den Terminkalender der Prinzessin übersichtlich zu halten.