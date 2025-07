Kein Ascot und bisher auch noch kein Wimbledon – Prinzessin Kate verteilt ihre Zeit anders. Am Mittwoch besuchte sie ein Krankenhaus in Essex. Dort wurde sie sehr ehrlich.

Theresa Schäfer 03.07.2025 - 11:48 Uhr

Ascot musste in diesem Jahr ohne sie auskommen, in Wimbledon war sie bisher auch noch nicht, obwohl das weltbekannte Tennisturnier schon einige Tage läuft – es sieht danach aus, dass Prinzessin Kate bei ihren Terminen derzeit ganz bestimmte Prioritäten setzt. Nachdem sie selbst an Krebs erkrankte, hat sie einen besonderen Zugang zu Menschen, die auch an der Krankheit leiden, und deren Angehörigen. Das konnte man einmal mehr am Mittwoch sehen, als die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William das Krankenhaus von Colchester im Osten Englands besuchte.