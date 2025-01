Mit der Rückkehr ihres Vaters an die Schalthebel der Macht steht auch Ivanka Trump wieder im Licht der Öffentlichkeit. Modebeobachtern fällt auf, dass ihre Looks oft Kates Outfits ähneln. Aber wer kopiert hier wen?

Der britischen Boulevardpresse, immer emsig, wenn es um ihre Royals geht, fiel es als erstes auf: Ivanka Trump und Prinzessin Kate sind sich ziemlich einig – jedenfalls was die Mode angeht. Die neue, alte „First Daughter“ und die Prinzessin von Wales tragen auffallend häufig ähnliche Looks und manchmal sogar das gleiche Kleid. Blättert man durchs Fotoarchiv, fällt das ins Auge. Jetzt fragt sich mancher: Wer kopiert hier wen?

National Prayer Service – dieses Mantelkleid erinnert an Kates Catherine-Walker-Lieblingsteil

Foto: AFP/JIM WATSON

Als die Bischöfin von Washington, Mariann Edgar Budde, den großen Mut bewies, US-Präsident Donald Trump ins Gewissen zu reden, ihn wortwörtlich um Gnade bat, saß auch Ivanka Trump mit ihrer Familie in der Kirchenbank. Aus dem Wahlkampf hielt sich die 43-Jährige, die in der ersten Trump-Regierung den Posten einer Beraterin inne hatte, raus, doch bei allen Feierlichkeiten rund um die Amtseinführung ihres Vaters war die „First Daughter“ präsent. Zum National Prayer Service in der National Cathedral trug Ivanka ein signalrotes Mantelkleid von Suzannah London mit Schleife am Kragen, ...

Foto: Imago/TREVOR ADAMS / MATRIXPICTURES.CO.UK

... das wie ein Zwilling eines der Mantelkleider wirkt, die die Prinzessin von Wales so gerne trägt. Das tomatenrote Teil, halb Kleid, halb Mantel, mit Schleife ist von Catherine Walker (eine Marke, der schon Prinzessin Diana vertraute) – Kate trug es 2021 zu dem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, das sie initiiert hat und das inzwischen in Großbritannien zur guten Tradition geworden ist.

Wer kopiert hier wen? Ivanka trug das Teil im Januar 2025, Kate schon 2021 – da war sie noch Herzogin.

Weiß-Schwarz-Kleid von Emilia Wickstead – im Weißen Haus und beim Polo

Foto: dpa/James Manning

Polo gehört zur britischen Königsfamilie wie die Clotted Cream zu den Scones – alle Windsor-Männer sind begeisterte Polo-Spieler. Und alle Windsor-Frauen müssen (?) zuschauen. 2022 zeigte sich – damals noch – Herzogin Kate bei einem Poloturnier für den guten Zweck in einem besonders schönen Look: Ein schlichtes cremeweißes Kleid mit schwarzen Ziernähten. Es war ein Entwurf von Emilia Wickstead, ...

Foto: Imago/YURI GRIPAS

... das Ivanka Trump schon 2019 bei einem Termin im Weißen Haus trug. Damals war die Trump’sche Lieblingstochter (das sagen sogar ihre Geschwister) noch Beraterin in der ersten Administration ihres Vaters. Ivanka trug das Kleid mit Gürtel, wie von der Designerin vorgesehen, Kate ließ ihn weg.

Wer kopiert hier wen? Hier war Kate (2022) später dran – und Ivanka (2019) hatte die Nase vorn.

Pünktchen-Kleid – im Wahlkampf und auf dem Familienfoto

Foto: imago/Keith Mayhew/Landmark Media.

Pünktchen – oder Polka Dots, wie man im Englischen sagt – sind eine der großen Modeleidenschaften der Prinzessin von Wales. Man sieht Kate häufig in getupften Kleidern und ziemlich oft sind die vom Label Alessandra Rich. So auch dieses dunkelblaue Tageskleid mit weißem Blusenkragen, das Kate erstmals 2018 trug – auf einem Familienbild zum 70. Geburtstag ihres Schwiegervaters Charles.

Foto: imago/J.B. FORBES

Im selben Jahr begleitete Ivanka Trump ihren Vater zu Stahlarbeitern in Illinois – und trug ebenfalls das Alessandra-Rich-Kleid.

Wer kopiert hier wen? Das ist ein Foto-Finish – Ivanka trug das Kleid im Juli 2018, das Foto wurde im selben Jahr zu Charles Geburtstag im November veröffentlicht, aufgenommen wurde es aber wohl schon im Spätsommer.

Bond-Girl-Kleid – einmal Gold, einmal Mint

Foto: Imago/Steve Vas /Future Image

Vielleicht waren die Briten nie stolzer auf ihre schöne künftige Königin als bei der Premiere des James-Bond-Films „No Time To Die“ im Jahr 2021. In einer über und über mit Pailletten besetzten, goldenen Robe von Jenny Packham schwebte sie beinahe an der Seite von Prinz William über den roten Teppich.

2023 feierte die Familie Kushner-Trump die Bat Mitzvah von Ivankas Tochter Arabella. Die stolze Mutter trug das selbe Kleid wie Kate zwei Jahre zuvor – nur optierte die Amerikanerin für einen Mintton.

Wer kopiert hier wen? In diesem Fall hat Prinzessin Kate lockere zwei Jahre Vorsprung vor Ivanka.

Blüten auf Porzellanblau – im Wahlkampf

Foto: www.imago-images.de/Dirk Shadd via www.imago-images.de

Im letzten Wahlkampf ihres Vaters spielte Ivanka keine Rolle, aber 2020 rührte sich noch kräftig die Werbetrommel, um Donald Trump zu einer zweiten Amtszeit zu verhelfen. In Florida besuchte sie zum Beispiel eine Bäckerei, um zu zeigen, wie wichtig den Trumps „small businesses“ sind. Ihr Kleid – mit weißen Blüten auf zartblauem Grund – kommt vom britischen Label Beulah London.

Foto: Imago/IMAGO/i-Images

Prinzessin Kate trug das gleiche Kleid 2023 zu einem Polospiel ihres Mannes William. Ivanka kombinierte dazu hohe Stilettos, Kate rasenfreundliche Sling-Backs mit moderaten Kitten Heels.

Wer kopiert hier wen? Ivanka trug das Kleid 2020, Kate drei Jahre später.