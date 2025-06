Herzogin Meghan hat anlässlich des vierten Geburtstags ihrer Tochter Prinzessin Lilibet mehrere Fotos auf Instagram geteilt, die einen seltenen Einblick gewähren. Die Veröffentlichung sorgt bei Royal-Fans für Begeisterung, da das Paar bisher äußerst zurückhaltend mit Bildern ihrer Kinder war. Nun werden sogar Fotos aus dem Wehenzimmer vor Lilibets Geburt geteilt.

Lilibets Gesicht: ganz der Papa

Auf einem der Schwarz-Weiß-Fotos ist Meghan mit ihrer Tochter auf einem Boot zu sehen, wobei auch Lilibets Gesicht teilweise erkennbar ist. Ein weiteres Bild zeigt Mutter und Tochter kurz nach der Geburt in einem intimen Moment. Zu den Bildern schrieb die Herzogin: „Alles Gute zum Geburtstag für unser wunderschönes Mädchen! Vor vier Jahren kam sie in unser Leben - und jeder Tag ist seither heller und besser. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag mit uns feiern!“

In einem separaten Post teilte Meghan auch Fotos von Prinz Harry mit seiner Tochter und kommentierte: „Die süßeste Verbindung, die man beobachten kann. Papas kleines Mädchen und Lieblingsabenteurerin.“ Ein Bild zeigt Harry, wie er seine Tochter in den Armen hält, während sie sich gegenseitig anschauen, auf einem anderen Foto sind Vater und Tochter Hand in Hand unterwegs.

Lilibet hat Familienähnlichkeit zu Harry und Diana

Was Royal-Fans besonders begeistert: Viele erkennen in Lilibet eine verblüffende Familienähnlichkeit, sowohl zu ihrem Vater Prinz Harry als auch zu ihrer Großmutter, der verstorbenen Prinzessin Diana. In sozialen Medien häufen sich Kommentare wie „Sie sieht genau wie ihre Großmutter Diana aus“ und „Das ist der Diana-Blick. Eine Spencer durch und durch.“

Andere Fans bemerken „Papas Augen“ und dass Lilibet „Harrys Gesichtszüge“ habe. Die Ähnlichkeit zu den Spencer-Familienmitgliedern scheint unverkennbar zu sein.

Name „Lilibet“ als Hommage an die Queen

Lilibets vollständiger Name lautet Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Der Name Lilibet war der intime Spitzname der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II., während der zweite Vorname eine Hommage an Harrys Mutter, Prinzessin Diana, ist. Laut dem Buch „Charles III: New King. New Court. The Inside Story“ des ehemaligen BBC-Journalisten Robert Hardman soll die Queen jedoch nicht ganz glücklich mit der Namenswahl ihrer Urenkelin gewesen sein.

Prinzessin Lilibet wurde im Juni 2021 im Cottage Hospital in Kalifornien geboren, nachdem ihre Eltern sich entschieden hatten, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten und sich in den USA niederzulassen. Die kleine Prinzessin ist derzeit Siebte in der britischen Thronfolge.

Fakten zu Prinzessin Lilibet

Vollständiger Name: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Geboren: 4. Juni 2021 im Santa Barbara Cottage Hospital, Kalifornien

Eltern: Prinz Harry und Herzogin Meghan (geborene Meghan Markle)

Geschwister: Ein älterer Bruder, Prinz Archie Harrison (geboren am 6. Mai 2019)

Position in der Thronfolge: Siebte in der britischen Thronfolge

Anekdote: „Lilibet“ war der Spitzname von Queen Elizabeth II., die über den Namen der Enkelin angeblich „not amused“ war.

Wohnort: Montecito, Kalifornien, USA

Staatsangehörigkeit: Besitzt sowohl die amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft

Königlicher Titel: Prinzessin seit dem Tod von Queen Elizabeth II. und der Thronbesteigung von König Charles III.

Mehr Fotos von Meghan und Harry

Die Geburtstagsfotos zeigen eine Veränderung in der Art und Weise, wie die Sussexes ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen. Seit Meghans Rückkehr zu Instagram Anfang des Jahres gibt sie mehr Einblicke in ihr Familienleben. Kürzlich teilte sie beispielsweise ein Video, das sie und Lilibet in passenden Schutzanzügen bei der Pflege von Bienenstöcken zeigt.

In ihrem Podcast „Confessions of a Female Founder“ sprach Meghan auch über die Herausforderungen der Mutterschaft, darunter ihre Erfahrung mit postpartaler Präeklampsie nach Lilibets Geburt, eine seltene und gefährliche Komplikation.