Investorensuche, Stellenabbau und der Verkauf von Karamalz: Wie will Eichbaum trotz Krise Marke und Arbeitsplätze retten?
18.02.2026 - 16:29 Uhr
Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim gehen die Gespräche mit den Investoren in die entscheidende Phase. Geschäftsführer Uwe Aichele sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den Interessenten seien Finanzinvestoren und strategische Investoren. Es seien intensive Gespräche. „Der deutsche Biermarkt ist sehr schwierig.“ Ziel sei es, den Standort und die Marke zu erhalten.