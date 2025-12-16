Vermögen bedeutet Verantwortung. Deshalb setzt die Bernhauser Bank eG im Private Banking auf individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Strategien. Die Experten begleiten Kunden bei allen Fragen rund um Vermögensaufbau, Absicherung und nachhaltige Investments.

Karlheinz Pitter, Vorstandsvorsitzender der Bernhauser Bank eG erklärt stolz: „Wir präsentieren Private Banking auf den Fildern. Es bedeutet für uns mehr als Vermögensmanagement – als Genossenschaftsbank legen wir Wert auf Vertrauen, Verlässlichkeit und eine partnerschaftliche Begleitung auf Augenhöhe. Die Kundenziele stehen daher im Mittelpunkt unseres Handelns. Die genossenschaftlichen Werte sind die Grundlage unseres Handelns und prägen unser Verständnis als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden. Mit maßgeschneiderten Strategien und einem starken Netzwerk mit internationaler Fachkompetenz begleiten wir unsere Kunden langfristig, damit sie sich gut aufgehoben fühlen.“

Regional verwurzelt, persönlich verbunden Seit über einem Jahrhundert ist die Bernhauser Bank eG mehr als eine Bank: Sie ist Teil der Region und der Menschen, die hier leben. Gegründet 1908, verbindet sie heute Tradition mit modernen Lösungen und persönlicher Nähe. Man kennt die Menschen in Filderstadt und Umgebung, ihre Wünsche und Herausforderungen. Diese Nähe macht stark: Zuhören, individuell beraten und gemeinsam die perfekte Lösung finden.

Starke Partnerschaften für Ihre Finanzziele

Mit dem Grundsatz einer genossenschaftlichen Beratung verfolgt man im Private-Banking-Bereich einen ganzheitlichen Ansatz. Hierfür bündelt man die Kräfte mit einem mehrfach ausgezeichneten Finanzinstitut mit Erfahrung als internationaler Portfoliomanager, der DZ Privatbank. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen. Mit acht Standorten in Deutschland sowie in der Schweiz bietet die DZ Privatbank in Zusammenarbeit mit der Bernhauser Bank eG als Genossenschaftsbank lokale Nähe und internationale Kompetenz aus einer Hand.

„Wir sind stolz darauf, eine Genossenschaftsbank zu sein – verwurzelt in der Wirtschaftsregion auf den Fildern, verbunden mit den Menschen und verpflichtet zum Gemeinwohl“, sagt Karlheinz Pitter. Anschließend verweist er auf das Leitbild. „Glaubwürdigkeit, Empathie und Engagement – das ist es, was uns und unseren Erfolg ausmacht. Für all das stehen wir als Bernhauser Bank eG: gestern, heute und in Zukunft. Es geht um Menschen, um Werte und um eine gemeinsame Zukunft!“

Orientierung, Handlungsoptionen und Empfehlungen für die Vermögensverwaltung finden Interessierte bei der Bernhauser Bank eG. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Bernhauser Bank eG.