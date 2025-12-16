Vermögen bedeutet Verantwortung. Deshalb setzt die Bernhauser Bank eG im Private Banking auf individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Strategien. Die Experten begleiten Kunden bei allen Fragen rund um Vermögensaufbau, Absicherung und nachhaltige Investments.
Karlheinz Pitter, Vorstandsvorsitzender der Bernhauser Bank eG erklärt stolz: „Wir präsentieren Private Banking auf den Fildern. Es bedeutet für uns mehr als Vermögensmanagement – als Genossenschaftsbank legen wir Wert auf Vertrauen, Verlässlichkeit und eine partnerschaftliche Begleitung auf Augenhöhe. Die Kundenziele stehen daher im Mittelpunkt unseres Handelns. Die genossenschaftlichen Werte sind die Grundlage unseres Handelns und prägen unser Verständnis als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden. Mit maßgeschneiderten Strategien und einem starken Netzwerk mit internationaler Fachkompetenz begleiten wir unsere Kunden langfristig, damit sie sich gut aufgehoben fühlen.“