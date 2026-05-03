Der Wal und das Meer: Was wir wissen - und was nicht

Der Wal ist freigesetzt - und jetzt? Nach der aufwendigen Transportaktion stellen sich viele Fragen. Zuallererst die, wo das zuletzt stark geschwächte Tier mittlerweile steckt.

dpa 03.05.2026 - 04:01 Uhr

London - Der mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandete Buckelwal wurde in der Nordsee freigesetzt, so viel steht fest. Ob das Tier nun "Timmy", "Hope" oder sonst wie genannt wird - die tagelange Reise des Schiffskonvois der privaten Initiative verfolgten Tausende Menschen, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Knapp 24 Stunden später bleiben aber etliche Fragen offen.